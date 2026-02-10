Goal.com
Khephren Thuram Marcus Thuram Inter JuventusGetty
Leonardo Gualano

Si va verso Inter-Juventus, Khephren Thuram: “Una grande partita, per lo Scudetto tutto può succedere”

Il centrocampista della Juventus, in un’intervista a ‘Sky’ spiega: “Vorrei giocare con mio fratello Marcus, spero di fare tante partite insieme con la Francia”.

Il conto alla rovescia è già partito e l’attesa sta crescendo giorno dopo giorno. Il venticinquesimo turno di Serie A offrirà una sfida che ha da sempre un sapore diverso da tutti gli altri: il Derby d’Italia.

L’Inter capolista, che è reduce da cinque vittorie consecutive, cercherà altri pesanti punti ‘Scudetto’ contro una Juventus che si presenterà all’appuntamento da quarta forza del torneo e dopo il pareggio interno per 2-2 ottenuto contro la Lazio.

Khephren Thuram, in un’intervista rilasciata a ‘Sky’, ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri e della super sfida in programma sabato a San Siro.

  • “SIAMO MOLTO ARRABBIATI”

    “Siamo molto arrabbiati perché penso che abbiamo dominato la Lazio, ma loro hanno fatto due goal sui loro primi due tiri, credo. Se guardiamo a come è finita, ovvero con il goal del pareggio all’ultimo, è un punto guadagnato, ma siamo comunque scontenti di come è andata la partita”.

  • “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

    “Non so cosa ci manchi esattamente, ma credo che siamo sulla strada giusta, perché lavoriamo bene e creiamo tante occasioni. Il gruppo ha un ottimo rapporto con il mister, abbiamo la fiducia di vincere le prossime partite, dobbiamo solo segnare qualche goal in più”.

  • “SPALLETTI MI CHIEDE TANTO”

    “Spalletti mi chiede tante cose: devo essere sempre in movimento ed anticipare la giocata. Mi chiede di giocare con le mie qualità, di essere consapevole del fatto che sono forte e che mi devo comportare come un giocatore forte. Penso che sia uno dei primi allenatori che me lo fa comprendere realmente ed è molto bello lavorare con lui”.

  • “VORREI GIOCARE CON MARCUS”

    “Quando cresci con un fratello che gioca come te, prima o poi vuoi essere in squadra con lui. Siamo professionisti, lui all’Inter ed io alla Juve, siamo in due grandi squadre italiane e va bene così. Abbiamo sempre la Nazionale e spero di fare tante partite con lui con la Francia”.

  • “INTER-JUVE UNA GRANDE PARTITA”

    “Mi aspetto che Inter-Juve sia una grande partita, perché siamo due grandi squadre. Loro sono molto forti e noi stiamo giocando bene. Sarà bella sotto il profilo tattico, perché siamo in Serie A e c’è sempre grande attenzione. Sarà una gara difficile. Vincere sarà molto importante soprattutto per la classifica e per la lotta Champions”.

  • “PER LO SCUDETTO TUTTO PUÒ SUCCEDERE”

    “Inter avviata a vincere lo Scudetto? No, non ancora. Tutto può succedere, vediamo nelle prossime settimane”.

