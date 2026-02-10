Si va verso Inter-Juventus, Khephren Thuram: “Una grande partita, per lo Scudetto tutto può succedere”

Il conto alla rovescia è già partito e l’attesa sta crescendo giorno dopo giorno. Il venticinquesimo turno di Serie A offrirà una sfida che ha da sempre un sapore diverso da tutti gli altri: il Derby d’Italia.
L’Inter capolista, che è reduce da cinque vittorie consecutive, cercherà altri pesanti punti ‘Scudetto’ contro una Juventus che si presenterà all’appuntamento da quarta forza del torneo e dopo il pareggio interno per 2-2 ottenuto contro la Lazio.
Khephren Thuram, in un’intervista rilasciata a ‘Sky’, ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri e della super sfida in programma sabato a San Siro.