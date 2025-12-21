Si ferma Beukema: in dubbio la sua presenza in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna

Anche qualora dovesse riuscire a recuperare e dunque ad essere a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana, Beukema comunque potrebbe non rientrare nell’undici titolare di Antonio Conte.
Il tecnico azzurro infatti, potrebbe riconfermare l’undici che ha battuto il Milan in semifinale, con Juan Jesus (in ballottaggio con Buongiorno), che andrebbe a completare con Di Lorenzo e Rrahmani il terzetto di difesa.
Conte dovrebbe confermare anche Politano e Spinazzola sugli esterni, con Neres ed Elmas a supporto dell’unica punta Hojlund.
Le probabili formazioni di Napoli-Bologna:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.