beukemaGetty Images
Leonardo Gualano

Si ferma Beukema: in dubbio la sua presenza in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna

Contrattempo in casa Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana con il Bologna: Beukema salta l’allenamento a causa di un infortunio.

Il Napoli è costretto a fare i conti con un contrattempo nella marcia di avvicinamento che porta alla finale di Supercoppa Italiana con il Bologna.

Sam Beukema infatti, ha riportato un problema fisico che potrebbe costringerlo a saltare il match.

Il difensore olandese infatti, si è fermato alla vigilia della sfida in programma lunedì sera a Riad.

  • L’INFORTUNIO DI BEUKEMA

    A fermare Sam Beukema è stato un trauma conclusivo ad un piede.

    Il centrale del Napoli ha riportato tale problema nel corso della seduta di allenamento svolta dalla compagine partenopea nella giornata di sabato.

  • IN DUBBIO PER LA FINALE

    Quello riportato da Beukema non è un problema di grave entità, ma comunque lo costringerà a saltare la seduta di allenamento in programma nella giornata di domenica.

    Il difensore olandese dunque, non si unirà alla squadra alla vigilia della sfida con il Bologna ed è da considerarsi in dubbio per la finale.

  • UNA FINALE DA EX

    Per Beukema ovviamente, quella che andrà in scena lunedì sera, sarà una partita dal sapore speciale.

    Non solo infatti c’è la possibilità di sollevare al cielo il suo primo trofeo con il Napoli, ma quella con il Bologna sarà una partita che vivrà da ex.

    Nelle scorse due stagioni ha vestito proprio la maglia rossoblù imponendosi come uno dei migliori centrali del campionato e vincendo anche una storica Coppa Italia.

    E’ stato proprio quanto fatto con il Bologna che gli ha spalancato le porte del Napoli che, la scorsa estate, ha investito ben 30 milioni di euro più bonus per assicurarsi il suo cartellino.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI IN FINALE

    Anche qualora dovesse riuscire a recuperare e dunque ad essere a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana, Beukema comunque potrebbe non rientrare nell’undici titolare di Antonio Conte.

    Il tecnico azzurro infatti, potrebbe riconfermare l’undici che ha battuto il Milan in semifinale, con Juan Jesus (in ballottaggio con Buongiorno), che andrebbe a completare con Di Lorenzo e Rrahmani il terzetto di difesa.

    Conte dovrebbe confermare anche Politano e Spinazzola sugli esterni, con Neres ed Elmas a supporto dell’unica punta Hojlund.

    Le probabili formazioni di Napoli-Bologna:

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL
0