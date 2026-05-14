AFP
Shakira, Madonna e i BTS si esibiranno nell'intervallo della finale dei Mondiali 2026
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Spettacolo storico nel New Jersey
Il 19 luglio, durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 al MetLife Stadium, il frontman dei Coldplay Chris Martin dirigerà un inedito spettacolo dell’intervallo. La line-up stellare è stata annunciata in un evento social con i personaggi di Sesame Street e i Muppets.
Lo show, primo nel suo genere, raccoglierà fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund, che promuove istruzione di qualità e calcio per bambini svantaggiati.
- Getty Images Entertainment
Il ritorno delle icone mondiali
La line-up riunisce leggende della musica come Shakira, che con Burna Boy ha lanciato la canzone ufficiale del torneo, “Dai Dai”.
A luglio uscirà il nuovo album di Madonna, “Confessions II”.
I BTS, dopo il servizio militare, tornano in scena con il sesto album “Arirang”, uscito a marzo.
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Ricchi programmi musicali
La FIFA ha organizzato un ricco programma di intrattenimento nelle tre nazioni ospitanti. Si parte con la cerimonia di apertura al SoFi Stadium il 12 giugno, con Katy Perry e Future.
Altri eventi accompagneranno le partite inaugurali in Canada, con Michael Bublé a Toronto, e in Messico, con J Balvin a Città del Messico. L’iniziativa, pensata per il torneo a 48 squadre, vuole coinvolgere un pubblico globale con iniziative culturali anche fuori dal campo.
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Conto alla rovescia per la prima partita
L'attenzione si sposta ora sulle partite di esordio del torneo, con le squadre che ultimano i preparativi in vista dell'inizio della competizione, previsto per giugno in Nord America. Gli Stati Uniti esordiranno contro il Paraguay in California, mentre il Messico ospiterà il Sudafrica nel leggendario Stadio Azteca.
Intanto, i BTS sono impegnati in un tour mondiale tutto esaurito e Madonna si prepara a un'importante apparizione al Tribeca Festival: entrambe le star arriveranno nel New Jersey all'apice della loro influenza globale per l'evento clou di metà luglio.
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