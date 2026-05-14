Shakira, Madonna e i BTS si esibiranno nell'intervallo della finale dei Mondiali 2026 Coppa del Mondo USA

La FIFA ha confermato che le superstar internazionali Shakira, Madonna e i BTS si esibiranno nel primo spettacolo dell'intervallo della finale dei Mondiali 2026. L'evento al MetLife Stadium unirà sport e intrattenimento per sostenere l'istruzione dei bambini.