Serie C Playoff primo turno nazionale: cosa serve alle 10 squadre per passare il turno dopo l'andata dell'11 maggio

Si è conclusa l'andata della fase nazionale dei playoff di Serie C: CINQU squadre potranno accedere al turno successivo dopo le partite di ritorno.

Cala il sipario sulle partite d'andata del primo turno nazionale. I playoff di Serie C continuano con l'ingresso in gioco delle terze classificate, che si uniscono alle varie squadre riuscite a passare i turni precedenti (quelli della fase a girone).

In particolare Atalanta Under 23, Catania, Crotone, Vis Pesaro e Giana Erminio hanno raggiunto Torres, Pescara, FeralpiSalò, Monopoli e Rimini per la nuova fase dei playoff di Serie C.

Conclusa l'andata di questo turno, il 14 maggio si giocherà il ritorno: qui cinque squadre otterranno il pass per il secondo turno, nel quale esordiranno le squadre classificate al secondo posto nella stagione regolare.

Nel ritorno dei playoff di mercoledì, però, diverse squadre dovranno stare attente ad eventuali goal pari ottenuti nelle due gare.