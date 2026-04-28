È sempre più "Kvaradona": Kvaratskhelia si è preso definitivamente il PSG, il sogno Pallone d'Oro non è più utopia

Un trasferimento a sorpresa nella sessione invernale della scorsa stagione, un’operazione che all’epoca sembrava la soluzione ideale per entrambe le parti.
Guardando al presente, però, il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al PSG ha avuto un impatto enorme, segnando una vera evoluzione nel suo percorso: oggi è un fuoriclasse completo a 360 gradi.
Un giocatore che aveva già dimostrato di essere fortissimo è ora un serio candidato al Pallone d’Oro, anche se - a suo discapito - la mancata qualificazione della Georgia ai Mondiali potrebbe penalizzarne le ambizioni.