È sempre più "Kvaradona": Kvaratskhelia si è preso definitivamente il PSG, il sogno Pallone d'Oro non è più utopia

26 reti e 17 assist in 75 presenze con la maglia del PSG, di cui ben 20 partecipazioni in Champions League, proprio quando la tensione sale.

I fuoriclasse si riconoscono da questi dettagli: non da una tripletta contro squadre di bassa classifica, né da prestazioni isolate alternate a prove opache.

Kvara è una costante, un talento che raggiunge il massimo splendore nelle grandi serate. E allora perché non credere davvero al Pallone d’Oro?

La sua sfortuna più grande è non poter contare su una nazionale in grado di competere fino in fondo nelle grandi competizioni - basti pensare alla mancata qualificazione della Georgia al prossimo Mondiale - ma trattandosi di un premio individuale, è ormai evidente come l’ex Napoli appartenga all’élite del calcio mondiale, al livello di fenomeni come Dembélé, Olise, Lamine Yamal e Mbappé.

Il tempo darà le risposte, ma la direzione intrapresa è senza dubbio quella giusta.