Schlager non rinnova col Lipsia, è ufficiale: l'interesse della Juventus per il centrocampista a parametro zero

Il classe 1997 austriaco ha voluto spiegare la sua scelta di non rinnovare attraverso un'intervista rilasciata sul sito ufficiale del club, con la quale ha promesso di dare il massimo fino all'ultimo giorno del suo contratto:

"Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo vissuto insieme momenti che non dimenticherò mai, su tutti la vittoria della Coppa nel 2023 e del Supercoppa nello stesso anno. Mi sono sempre sentito a mio agio al Lipsia e nel gruppo squadra. Per questo apprezzo davvero l’impegno del club e, in particolare, della dirigenza sportiva nei miei confronti.

Alla fine, però, il desiderio di vivere un’esperienza nuova e di provare qualcosa di diverso è stato più forte. Non si tratta di una decisione contro il Lipsia, ma a favore di una nuova avventura. Chi mi conosce sa che fino al fischio finale della mia ultima partita darò tutto per questo club, per i suoi tifosi e per i nostri obiettivi. La cosa più importante è chiudere il capitolo Lipsia in maniera positiva".