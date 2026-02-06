Goal.com
Schlager LipsiaGetty Images
Michael Baldoin

Schlager non rinnova col Lipsia, è ufficiale: l'interesse della Juventus per il centrocampista a parametro zero

Il club tedesco ha ufficialmente annunciato che Schlager non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno: sul centrocampista austriaco c’è forte l’interesse della Juventus.

Era nell’aria già da tempo, ma ora arriva anche la conferma ufficiale: Xavier Schlager non rinnoverà il suo contratto con il Lipsia.

Il centrocampista austriaco ha deciso di lasciare il club tedesco dopo quattro stagioni, scegliendo di non prolungare l’accordo in scadenza a giugno.

Su di lui c’è forte interesse da parte della Juventus, che per l’estate punta a rinforzare il centrocampo: la possibilità di acquistarlo a parametro zero rappresenta senz’altro un’occasione ghiotta.

  • L'ANNUNCIO DEL LIPSIA: SCHLAGER NON RINNOVA

    "Lipsia e Xaver Schlager interromperanno la loro collaborazione a partire dall’estate. Dopo numerosi colloqui aperti e cordiali, il centrocampista ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera."

  • "DARÒ TUTTO FINO ALL'ULTIMA PARTITA"

    Il classe 1997 austriaco ha voluto spiegare la sua scelta di non rinnovare attraverso un'intervista rilasciata sul sito ufficiale del club, con la quale ha promesso di dare il massimo fino all'ultimo giorno del suo contratto:

    "Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo vissuto insieme momenti che non dimenticherò mai, su tutti la vittoria della Coppa nel 2023 e del Supercoppa nello stesso anno. Mi sono sempre sentito a mio agio al Lipsia e nel gruppo squadra. Per questo apprezzo davvero l’impegno del club e, in particolare, della dirigenza sportiva nei miei confronti.

    Alla fine, però, il desiderio di vivere un’esperienza nuova e di provare qualcosa di diverso è stato più forte. Non si tratta di una decisione contro il Lipsia, ma a favore di una nuova avventura. Chi mi conosce sa che fino al fischio finale della mia ultima partita darò tutto per questo club, per i suoi tifosi e per i nostri obiettivi. La cosa più importante è chiudere il capitolo Lipsia in maniera positiva".

  • OBIETTIVO PER LA JUVENTUS: PUÒ ARRIVARE A PARAMETRO ZERO

    La Juventus ha le idee chiare per il mercato estivo: partire dalla base della squadra attuale e rafforzarla in diversi ruoli.

    I bianconeri vogliono però riservare gran parte del budget per un centrocampista e un attaccante capaci di fare la differenza, cercando di chiudere gli altri colpi con operazioni low-cost, compresi i parametri zero.

    Per questo il profilo di Xaver Schlager è tra i preferiti della dirigenza: oltre a vantare esperienza a livello internazionale, occupa una posizione in cui i bianconeri hanno reale necessità di rinforzarsi.

  • OCCASIONE LOW COST: LE CIFRE E L'INGAGGIO DI SCHLAGER

    Oltre alla possibilità di un acquisto a parametro zero, che evita di spendere per il cartellino, la Juventus può guardare con fiducia anche al salario del giocatore.

    L’austriaco percepisce infatti uno stipendio di 4.5 milioni di euro lordi a stagione che, opportunamente adeguato, rientra pienamente nelle possibilità economiche del club.

    La Vecchia Signora dovrà quindi soltanto trovare un’intesa con gli intermediari per le commissioni e definire l’accordo sullo stipendio del giocatore.

