SchlagerGetty Images
Michael Di Chiaro

Chi è Xaver Schlager, il centrocampista che piace alla Juventus per l'estate: carriera, ruolo e caratteristiche

Bianconeri in pressing per arrivare all'austriaco che lascerà il Lipsia a parametro zero a giugno: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo obiettivo di mercato juventino.

La Juventus si muove sul mercato sia per rafforzare la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti, ma anche per rinforzare il roster bianconero in vista dell'estate.

In tal senso, infatti, il club bianconero starebbe fiutando un colpo 'a zero': come riferito da Matteo Moretto, infatti, la Juve sta spingendo per arrivare a Xavier Schlager.

Il centrocampista del Lipsia, infatti, vedrà scadere il contratto con il club tedesco nell'estate del 2026: un'opportunità di mercato, dunque, che in casa bianconera si sta concretamente pensando di cogliere.

  • CHI E XAVER SCHLAGER

    Xaver Schlager è un centrocampista austriaco, classe 1997, che attualmente veste la maglia del Lipsia

    Cresciuto nel settore giovanile del St. Valentin, nel 2009 è passato al Salisburgo: dopo aver completato la trafila nel vivaio del club, è passato al Liefering, società satellite proprio del Salisbrugo, con cui ha mosso i primi tra i professionisti.

    Il debutto ufficiale con il Salisburgo è avvenuto l'11 maggio 2016: Schlager è rimasto in Austria fino al termine della stagione 2018/19 vincendo 4 campionati e 3 Coppe d'Austria.

    Nell'estate del 2019 arriva in Bundesliga dove firma un contratto di 4 anni col Wolfsburg. Dopo tre stagioni ecco invece materializzarsi il suo passaggio al Lipsia, ovvero il suo attuale club con cui, nell'estate del 2022, firma un quadriennale.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Schlager è un centrocampista dinamico e di 'rottura'. Il classe 1997 può agire sia in una mediana a due che nel contesto di un centrocampo a tre. Un profilo di corsa e di quantità, dunque, che andrebbe ad aumentare il peso specifico della Vecchia Signora in mezzo al campo.

  • OCCASIONE 'A ZERO' PER L'ESTATE

    La Juventus ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore per provare a finalizzare una trattativa a costo zero a partire dal 1° luglio. Il prossimo 30 giugno, infatti, scadrà il contratto che lega il calciatore al Lipsia.

    Negli ultimi giorni, infatti, i contatti hanno dato riscontri ampiamento positivi e la sensazione è che la Juve voglia accelerare i tempi per strappare già ora l'intesa con il centrocampista austriaco, il quale approderebbe a Torino nell'estate del 2026.

  • PUNTO FERMO IN NAZIONALE

    Entrato nel giro della nazionale austriaca nel 2018, Schlager è un punto fermo della selezione allenata da Ralf Rangnick: Schlager ha infatti vestito per ben 49 volte la maglia del suo Paese segnando 4 goal.

  • I NUMERI DI SCHLAGER AL LIPSIA

    Schlager, come detto, veste la maglia del Lipsia dall'estate del 2022: il classe 1997 ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca. Il suo score conta 95 presenze, 4 goal e 9 assist.

