Chi è Xaver Schlager, il centrocampista che piace alla Juventus per l'estate: carriera, ruolo e caratteristiche

La Juventus si muove sul mercato sia per rafforzare la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti, ma anche per rinforzare il roster bianconero in vista dell'estate.
In tal senso, infatti, il club bianconero starebbe fiutando un colpo 'a zero': come riferito da Matteo Moretto, infatti, la Juve sta spingendo per arrivare a Xavier Schlager.
Il centrocampista del Lipsia, infatti, vedrà scadere il contratto con il club tedesco nell'estate del 2026: un'opportunità di mercato, dunque, che in casa bianconera si sta concretamente pensando di cogliere.