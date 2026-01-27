Chi è Xaver Schlager, il centrocampista che piace alla Juventus per l'estate: carriera, ruolo e caratteristiche

Xaver Schlager è un centrocampista austriaco, classe 1997, che attualmente veste la maglia del Lipsia.

Cresciuto nel settore giovanile del St. Valentin, nel 2009 è passato al Salisburgo: dopo aver completato la trafila nel vivaio del club, è passato al Liefering, società satellite proprio del Salisbrugo, con cui ha mosso i primi tra i professionisti.

Il debutto ufficiale con il Salisburgo è avvenuto l'11 maggio 2016: Schlager è rimasto in Austria fino al termine della stagione 2018/19 vincendo 4 campionati e 3 Coppe d'Austria.

Nell'estate del 2019 arriva in Bundesliga dove firma un contratto di 4 anni col Wolfsburg. Dopo tre stagioni ecco invece materializzarsi il suo passaggio al Lipsia, ovvero il suo attuale club con cui, nell'estate del 2022, firma un quadriennale.