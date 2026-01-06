Scatto della Fiorentina per Brescianini: c’è l’offerta ufficiale all’Atalanta

Come è noto Fabio Paratici dovrebbe presto legarsi alla Fiorentina e dovrebbe essere proprio lui a dettare la linea del mercato del club gigliato.

In un primo tempo si era parlato di un suo possibile approdo in riva all’Arno subito dopo Natale, ma il dirigente non si è ancora liberato dal Tottenham, società alla quale è legato contrattualmente.

Una definitiva fumata bianca dovrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni.