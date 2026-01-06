Scatto della Fiorentina per Brescianini: c’è l’offerta ufficiale all’Atalanta

Rafforzato il reparto offensivo con l’innesto di Manor Solomon, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato ed anzi è al lavoro per garantirsi altri elementi che possano dare una mano nella corsa che conduce alla salvezza.
Uno degli obiettivi dei dirigenti gigliati è quello di garantirsi un elemento importante anche per il centrocampo e tra i profili nel mirino c’è anche Marco Brescianini.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore è aumentato il pressing proprio per il giocatore dell’Atalanta.