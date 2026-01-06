Pubblicità
Marco Brescianini AtalantaGetty
Leonardo Gualano

Scatto della Fiorentina per Brescianini: c’è l’offerta ufficiale all’Atalanta

La Fiorentina ha individuato in Marco Brescianini uno dei suoi obiettivi per il centrocampo: il club gigliato ha presentato un’offerta all’Atalanta.

Rafforzato il reparto offensivo con l’innesto di Manor Solomon, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato ed anzi è al lavoro per garantirsi altri elementi che possano dare una mano nella corsa che conduce alla salvezza.

Uno degli obiettivi dei dirigenti gigliati è quello di garantirsi un elemento importante anche per il centrocampo e tra i profili nel mirino c’è anche Marco Brescianini.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore è aumentato il pressing proprio per il giocatore dell’Atalanta.

  • Brescianini Cremonese AtalantaGetty Images

    TRATTATIVA IN CORSO

    La Fiorentina non ha solo individuato in Brescianini un possibile rinforzo per il suo centrocampo, ma ha anche avviato i contatti con l’Atalanta.

    Nelle ultime ore il club gigliato ha deciso di provare ad affondare il colpo proponendo un’offerta ufficiale.

  • LA POSSIBILE FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Come spiegato da Matteo Moretto, la Fiorentina punta a chiudere l’operazione sulla base di un prestito accompagnato da un diritto di riscatto.

    Tale diritto potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di permanenza della compagine gigliata in Serie A.

  • POCO SPAZIO IN STAGIONE

    Approdato all’Atalanta nell’estate del 2024 a seguito di un’operazione complessiva con il Frosinone da circa dodici milioni di euro, Brescianini nel corso di questa stagione ha sin qui trovato poco spazio prima con Juric e poi con Palladino.

    Per il centrocampista venticinquenne sono state sin qui undici le presenze complessive in stagione tra campionato (otto con un un goal), Champions League e Coppa Italia, per un totale di soli 207’ di gioco.

  • Leeds United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ANCORA IN ATTESA DI PARATICI

    Come è noto Fabio Paratici dovrebbe presto legarsi alla Fiorentina e dovrebbe essere proprio lui a dettare la linea del mercato del club gigliato.

    In un primo tempo si era parlato di un suo possibile approdo in riva all’Arno subito dopo Natale, ma il dirigente non si è ancora liberato dal Tottenham, società alla quale è legato contrattualmente.

    Una definitiva fumata bianca dovrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni. 

