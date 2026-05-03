Sassuolo-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Thorstvedt indiavolato, Laurienté da sogno, Tomori fa una follia, Leao spara a salve

Domenica da incubo per il Milan che rischia di essere agganciato dalla Juventus: troppo Sassuolo per la squadra di Allegri, alle prese con la seconda gara consecutiva senza vincere e segnare.

Al match servono appena cinque minuti per sbloccarsi: l'avvio tambureggiante dei padroni di casa porta al mancino piazzato di Berardi che fulmina Maignan sul palo più lontano. Il portiere del 'Diavolo' deve distendersi sul tentativo di Nzola che flirta col raddoppio. Leao ha la chance del pari ma la spreca, poi è Tomori a combinarla grossa: già ammonito, l'inglese ferma un lanciatissimo Laurienté e termina anzitempo il suo incontro. Tegola prima dell'intervallo per Grosso: Idzes si fa male e deve lasciare il campo.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per gli ospiti: Laurienté scambia con Thorstvedt e supera Maignan sul suo palo. Allegri si gioca un triplo cambio 'pesante' inserendo in un colpo solo Loftus-Cheek, Pulisic e Gimenez, ma gli avversari gestiscono alla perfezione il doppio vantaggio e la superiorità numerica: alla fine arriva un 2-0 che consolida le chance di concludere il campionato nella parte sinistra della classifica.