Sassuolo-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Sassuolo ospita il Lecce nel lunch match della 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo di Davide Ballardini sfida il Lecce di Luca Gotti nel lunch match della 33ª giornata di Serie A. Quello fra emiliani e salentini è un autentico scontro salvezza: i primi sono penultimi in classifica con 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 18 sconfitte, i secondi si trovano al 13° posto a quota 32 con un cammino di 7 successi, 11 pareggi e 14 k.o.

Nei due precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei neroverdi, questi ultimi hanno fatto bottino pieno, cogliendo 2 vittorie. Il Sassuolo inoltre è rimasto imbattuto nelle ultime 3 partite casalinghe di Serie A (una vittoria e 2 pareggi) e nella competizione non fa meglio dal mese di maggio 2023.

Davide Ballardini, qualora la sua squadra non perdesse con il Lecce, diventerebbe il primo allenatore a rimanere imbattuto nelle prime 4 gare nel massimo campionato sulla panchina neroverde. Il Lecce, dal canto suo, dall'arrivo di Luca Gotti ha mantenuto inviolata la propria porta in 3 gare su 4 (con D'Aversa solo 2 clean sheet in 28 match).

Il Sassuolo viene da una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare, il Lecce invece è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle precedenti 4 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.