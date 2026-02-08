Goal.com
Francesco Schirru

Con Sassuolo-Inter Dimarco è già in doppia cifra di assist: record storico della Serie A nel mirino

Due assist nel primo tempo contro il Sassuolo, Dimarco è infermabile: ha già superato sè stesso, ora punta al migliore in assoluto nella storia della Serie A. Ed occhio al record europeo.

Corner dalla destra, piede mancino sul pallone e traiettoria perfetta per la testa di Bisseck. Si è sbloccata così Sassuolo-Inter, che ha visto ancora una volta Federico Dimarco protagonista in qualità di assistman. Dopo 17', altro tocco decisivo, stavolta per Thuram. Dopo appena 22 partite, in cui è stato tra i due-tre migliori nerazzurri se non il migliore in assoluto, l'esterno italiano ha raggiunto la doppia cifra degli assist, un dato clamoroso per quanto riguarda il campionato italiano.

Tra i top assoluti d'Europa, tanto che solo Olise, a caccia del record storico dei campionati europei, e un altro specialista assoluto come Bruno Fernandes hanno trovato più assist, rispettivamente 15 e 12. Dimarco segue a ruota con 10, i quali hanno contribuito quasi sempre alle vittorie meneghine stagionali se si esclude quello nel k.o per 4-3 contro la Juventus, tra l'altro prossima avversaria del team Chivu.

Se Bruno Fernandes e Olise stanno mettendo nel mirino i rispettivi recordman del proprio campionato (Henry da una parte e Muller dall'altra), Dimarco si sta avvicinando rapidamente a quello italiano, ovvero Papu Gomez.

  • ALL'INSEGUIMENTO DEL PAPU

    Dimarco pensa solo a fornire assist per il bene dell'Inter, ma se non ha ancora notato l'avvicinamento al record, probabilmente lo farà nelle prossime settimane.

    Essere il miglior assistman in una singola annata del campionato italiano non è certo qualcosa di poco conto, e il Papu del 2019/2020 non è poi così lontano: sei anni fa l'ex atalantino chiuse con 16, superando e migliorando il precedente record di 14.

    Olise e Bruno Fernandes in giro per l'Europa proveranno a superare il più alto numero di assist mai fornito nei maggiori tornei europei (21, Muller), ma non è da escludere che anche Dimarco si spinga così tanto in alto.

  • DIMARCO HA GIÀ MIGLIORATO IL SUO PASSATO

    In 22 partite Dimarco è a 10 assist, mentre lo scorso anno chiuse con 9 passaggi decisivi a fronte di 31 partite. Un dato incredibile per l'esterno interista, che fa capire quanto sia stato importante in questa prima stagione di Chivu.

    L'emblema dell'annata è sicuramente il 6-2 contro il Pisa, con l'ingresso in campo al posto di Luis Henrique dopo le due reti toscane: assist, goal e la palma di migliore in campo. Nonché, se non fosse già evidente, quella di miglior giocatore della Serie A in ambito passaggi.

    Tra l'altro Dimarco ha siglato 43 assist in Serie A, di cui praticamente la metà nell'ultima stagione e mezza: migliora anno dopo anno, affinando l'arte dell'assist.

  • 10, 11 E 12

    Tra l'altro ufficialmente i due assist contro il Sassuolo hanno portato Dimarco a quota 10, dato Opta, ma a seconda di diverse altre fonti il numero è ulteriormente più alto.

    Fantacalcio assegna a Dimarco 11 assist in queste 22 partite, mentre Transfermarkt addirittura 12. Il dato più diffuso è comunque quello di 10 raggiunto l'8 febbraio, con una doppia cifra certa.

    Sono due gli assist su cui si dibatte, di cui uno nella famosa partita contro il Pisa (secondo Transfermakt 2) di questo 2026.

