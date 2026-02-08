Con Sassuolo-Inter Dimarco è già in doppia cifra di assist: record storico della Serie A nel mirino

Corner dalla destra, piede mancino sul pallone e traiettoria perfetta per la testa di Bisseck. Si è sbloccata così Sassuolo-Inter, che ha visto ancora una volta Federico Dimarco protagonista in qualità di assistman. Dopo 17', altro tocco decisivo, stavolta per Thuram. Dopo appena 22 partite, in cui è stato tra i due-tre migliori nerazzurri se non il migliore in assoluto, l'esterno italiano ha raggiunto la doppia cifra degli assist, un dato clamoroso per quanto riguarda il campionato italiano.

Tra i top assoluti d'Europa, tanto che solo Olise, a caccia del record storico dei campionati europei, e un altro specialista assoluto come Bruno Fernandes hanno trovato più assist, rispettivamente 15 e 12. Dimarco segue a ruota con 10, i quali hanno contribuito quasi sempre alle vittorie meneghine stagionali se si esclude quello nel k.o per 4-3 contro la Juventus, tra l'altro prossima avversaria del team Chivu.

Se Bruno Fernandes e Olise stanno mettendo nel mirino i rispettivi recordman del proprio campionato (Henry da una parte e Muller dall'altra), Dimarco si sta avvicinando rapidamente a quello italiano, ovvero Papu Gomez.