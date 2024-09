Sarri sull'ipotesi Milan: "Brutto parlarne ora, rispetto per Fonseca"

Sarri allontana la panchina del Milan, parla della rivoluzione attuata dalla Juve ("Prima non c'erano i presupposti") e svela: "Sogno il Boca".

Maurizio Sarri è tornato a parlare dopo le dimissioni della passata stagione da allenatore della Lazio. L'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport toccando vari argomenti.

Prima di tutto, Sarri ha ammesso di star aspettando una chiamata ma serve la proposta giusta, che spera arrivi entro gennaio.

Il tecnico è tornato sul passato e l'esperienza a Torino facendo un confronto con la rivoluzione in corso alla Juve: "Prima non c'erano i presupposti". Su Antonio Conte e il nuovo Napoli: "Ammiro la sua capacità di far investire il club".