Sarri torna a parlare della Juventus: "La squadra era a fine ciclo, ambiente difficile"

L'ex allenatore della Juventus sorpreso di quanto successo con Giuntoli e Thiago Motta: "Strano che non siano riusciti a fare bene".

Il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, tornato in biancoceleste dopo le dimissioni a marzo 2024, ha ricordato la stagione vissuta sulla panchina della Juventus, conclusa con la vittoria dello scudetto.

Nonostante il campionato vinto però, non sono mancati i problemi per il tecnico, che infatti è stato poi esonerato al termine della stagione.

Sarri, intervistato da Sportitalia, ha parlato dell'esperienza in bianconero ma anche dell'ultimo anno in casa Juventus, sorprendendosi di come il progetto guidato da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta non abbia funzionato.