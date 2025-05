Salernitana-Frosinone dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tempo di playout per Salernitana e Frosinone, solo una potrà continuare a giocare in Serie B: l'andata a Salerno, trasmessa in diretta tv.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Cittadella, Cosenza e Sampdoria sono retrocesse. Chi sarà la quarta squadra a lasciare la Serie B? A rispondere alla domanda ci penserà il playout, in andata e ritorno, tra Frosinone e Salernitana. Le due partite più importante della stagione per le squadre classificatesi al 17esimo e 16esimo posto. La Salernitana ha chiuso la Serie B 2024/2025 a 42 punti, mentre il Frosinone a 43. Nonostante il team ciociaro abbia ottenuto gli stessi del Brescia, gli scontri diretti hanno premiato quello lombardo, alla fine salvo. Tempo di Salernitana-Frosinone, con il match a campi invertiti che decreterà l'ultima squadra salva e l'ultima retrocessa. L'articolo prosegue qui sotto