Leonardo Gualano

Rosso a Kelly in Juventus-Galatasaray, la UEFA spiega il motivo dell’espulsione

La UEFA ha analizzato e commentato l’espulsione comminata a Lloyd Kelly in Juventus-Galatasaray che tanti dubbi ha destato.

Alla Juventus non è bastata una grande prestazione per riuscire nell’impresa di ribaltare il Galatasaray e prolungare il suo cammino in Champions League.

La compagine bianconera, dopo il 5-2 patito ad Istanbul, era chiamata ad ottenere una larga vittoria per accedere agli ottavi della massima competizione continentale ma, dopo essere riuscita a portarsi sul 3-0, è poi crollata nei tempi supplementari, quando Osimhen e Yilmaz hanno trovato i goal che hanno consentito alla loro squadra di chiudere definitivamente la pratica.

A rendere decisamente più complicato il tentativo della Juve, l’espulsione comminata a Kelly al 48’. La squadra di Spalletti è stata dunque costretta a giocare in inferiorità numerica per praticamente tutta la ripresa, oltre che l’extra time.

Una decisione, quella presa dall’arbitro Joao Pinheiro, che ha fatto molto discutere e che la UEFA ha spiegato ed analizzato attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, nella sezione riservata alle decisioni disciplinari.

  • LA DINAMICA DELL’AZIONE

    Quella che ha portato all’espulsione di Kelly al 48’ è stata una decisione che ha lasciato dietro di sé un lungo strascico di polemiche.

    Il difensore bianconero, nel tentativo di anticipare l’avversario, è saltato per colpire il pallone di testa ma, nel ricadere a terra, in maniera volontaria ha colpito la caviglia di Yilmaz.

    Un impatto certamente duro che però, in presa diretta, aveva dato l’impressione di un normale scontro di gioco.

  • L’INTERVENTO DEL VAR

    Subito dopo il contatto tra i due giocatori, l’arbitro Joao Pinheiro estrae un cartellino giallo, il secondo per Kelly, che era stato già ammonito al 25’.

    Per il difensore bianconero è dunque scattata l’espulsione per doppia ammonizione, che poi è diventata diretta dopo che il direttore di gara, richiamato dagli addetti al VAR, ha rivalutato la portata del contrasto tra Kelly e Yilmaz.

    Questo vuol dire che il centrale della Juventus sarà squalificato per due giornate, invece che per una.

  • “MESSA IN PERICOLO L’INCOLUMITÀ”

    La UEFA, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato il perché dell’espulsione diretta comminata a Lloyd Kelly.

    “Il giocatore della Juventus con la maglia numero 6, utilizzando i tacchetti, ha commesso un intervento duro sulla caviglia sinistra del suo avversario, mettendo chiaramente in pericolo la sua incolumità”.

  • “POCO DA COMMENTARE”

    L’espulsione comminata a Kelly ha fatto molto discutere ed il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Prime Video’, è tornato sull’accaduto.

    “La squadra c’è e ha dato un segnale, ci sono rammarico e delusione e non siamo molto fortunati con gli episodi in questo momento. L’espulsione di Kelly? C’è poco da commentare”.

