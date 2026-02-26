Rosso a Kelly in Juventus-Galatasaray, la UEFA spiega il motivo dell’espulsione

Alla Juventus non è bastata una grande prestazione per riuscire nell’impresa di ribaltare il Galatasaray e prolungare il suo cammino in Champions League.

La compagine bianconera, dopo il 5-2 patito ad Istanbul, era chiamata ad ottenere una larga vittoria per accedere agli ottavi della massima competizione continentale ma, dopo essere riuscita a portarsi sul 3-0, è poi crollata nei tempi supplementari, quando Osimhen e Yilmaz hanno trovato i goal che hanno consentito alla loro squadra di chiudere definitivamente la pratica.

A rendere decisamente più complicato il tentativo della Juve, l’espulsione comminata a Kelly al 48’. La squadra di Spalletti è stata dunque costretta a giocare in inferiorità numerica per praticamente tutta la ripresa, oltre che l’extra time.

Una decisione, quella presa dall’arbitro Joao Pinheiro, che ha fatto molto discutere e che la UEFA ha spiegato ed analizzato attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, nella sezione riservata alle decisioni disciplinari.