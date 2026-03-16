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Rooney Carrick De ZerbiGetty Images
Richard Martin

Rooney boccia De Zerbi per il Manchester United: "Perché cercare uno che rappresenta un rischio come lui?"

L'ex attaccante sta spingendo pubblicamente per la riconferma di Carrick, che da manager a interim ha rialzato le sorti dei Red Devils. Con buona pace dell'italiano, oggi senza squadra dopo l'addio al Marsiglia.

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Wayne Rooney non ha dubbi: appoggerà fino alla fine la candidatura di Michael Carrick al ruolo di manager del Manchester United anche nella prossima stagione. E nel farlo, boccia Roberto De Zerbi

L'ex centrocampista, compagno di squadra proprio di Rooney negli ultimi tempi dorati della storia del Manchester United, è subentrato a Ruben Amorim qualche settimana fa. E sotto la sua guida la squadra ha imprevedibilmente cominciato a volare.

Oggi lo United è terzo e in piena corsa per un posto in Champions League. Merito anche del 3-1 di domenica all'Aston Villa, frutto delle reti di Matheus Cunha, Casemiro e Sesko.

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    ROONEY SPONSOR DI CARRICK

    "Se Carrick deve ottenere l'incarico a tempo indeterminato? Al 100% - ha detto Rooney a BBC Radio Five Live - L’ho già detto. Sapevo che sarebbe successo, lo conosco molto bene. Conosco il suo carattere, la sua personalità. C’era bisogno di una mente lucida, ma anche di qualcuno che conoscesse l’ambiente e che dimostrasse affetto ai giocatori, ed è proprio quello che ha fatto. Abbiamo visto i giocatori giocare con più qualità, più uniti come squadra, ora sembrano una squadra molto forte. Perché cambiare? Ha la migliore percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore del Manchester United dopo così tante partite. Per me deve ottenere l'incarico".

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  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    DE ZERBI? "UN RISCHIO"

    Carrick è il favorito dai bookmaker per diventare allenatore dello United all'inizio della prossima stagione, seguito dal tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner, il cui contratto scade a giugno, e da quello del Bournemouth Andoni Iraola. Thomas Tuchel è fuori dai giochi dopo aver rinnovato il contratto con l'Inghilterra. 

    Anche se Carrick ha avuto solo un'esperienza come allenatore della prima squadra prima di succedere ad Amorim - un periodo altalenante al Middlesbrough che lo ha portato all'esonero dopo una quarta stagione senza promozione - Rooney ritiene che abbia dimostrato di poter gestire la rosa ai massimi livelli: "Il club aveva bisogno di essere ricostruito un po' per tornare al vertice e vincere di nuovo trofei importanti. Michael è nel club da molto tempo e sa cosa ci vuole. È un buon allenatore e lo sta dimostrando".

    Infine, ecco anche una menzione a De Zerbi: "Carrick sta dimostrando di non avere alcun problema di gestione a questo livello. I giocatori hanno risposto bene, i tifosi hanno risposto bene. Perché cambiare? Perché cercare qualcuno che rappresenta un rischio come Roberto De Zerbi? Per me, deve ottenere il posto".

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  • LEGGENDE DIVISE

    Altre leggende dello United sono divise sulla questione. Roy Keane ha dichiarato a gennaio che Carrick non dovrebbe ottenere l’incarico nemmeno se vincesse tutte le partite da qui alla fine della stagione, mentre Gary Neville ha ribadito in diverse occasioni che i Red Devils dovrebbero ingaggiare un allenatore di alto livello. 

    Anche Owen Hargreaves, che ha vinto la Champions League del 2008 al fianco di Rooney, ha dettoche Carrick dovrebbe ottenere l'incarico a titolo definitivo. Dion Dublin, che ha giocato brevemente per lo United negli anni '90, ha affermato che lo United correrebbe un rischio nominando chiunque altro, visto quanto bene Carrick abbia fatto finora.

    "Che senso ha andare sul mercato e cercare di trovare qualcuno? - ha detto Dublin - Lui è entrato in campo e ha messo una mano sulla spalla dei giocatori. La natura serena di Carrick è stata perfetta per questa squadra".

  • I NUMERI DI CARRICK

    Quando Carrick è subentrato ad Amorim a metà gennaio, lo United occupava il sesto posto in Premier League. La vittoria sull’Aston Villa ha consolidato la terza posizione in classifica, creando un distacco di tre punti proprio sul Villa, quarto in classifica, e un vantaggio di sei punti sul Chelsea, sesto, che con ogni probabilità rappresenta l’ultima posizione utile per qualificarsi alla Champions League. 

    Carrick vanta inoltre il miglior rendimento tra tutti gli allenatori della Premier League da quando ha assunto la guida della squadra. Nei suoi due mandati alla guida dello United ha vinto 9 partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa solo una, con una percentuale di vittorie del 75%. Amorim, al contrario, se n'è andato con una percentuale del 38% in tutte le competizioni.

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