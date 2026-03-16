Rooney boccia De Zerbi per il Manchester United: "Perché cercare uno che rappresenta un rischio come lui?"

Wayne Rooney non ha dubbi: appoggerà fino alla fine la candidatura di Michael Carrick al ruolo di manager del Manchester United anche nella prossima stagione. E nel farlo, boccia Roberto De Zerbi.
L'ex centrocampista, compagno di squadra proprio di Rooney negli ultimi tempi dorati della storia del Manchester United, è subentrato a Ruben Amorim qualche settimana fa. E sotto la sua guida la squadra ha imprevedibilmente cominciato a volare.
Oggi lo United è terzo e in piena corsa per un posto in Champions League. Merito anche del 3-1 di domenica all'Aston Villa, frutto delle reti di Matheus Cunha, Casemiro e Sesko.