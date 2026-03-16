Rooney boccia De Zerbi per il Manchester United: "Perché cercare uno che rappresenta un rischio come lui?"

Carrick è il favorito dai bookmaker per diventare allenatore dello United all'inizio della prossima stagione, seguito dal tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner, il cui contratto scade a giugno, e da quello del Bournemouth Andoni Iraola. Thomas Tuchel è fuori dai giochi dopo aver rinnovato il contratto con l'Inghilterra.

Anche se Carrick ha avuto solo un'esperienza come allenatore della prima squadra prima di succedere ad Amorim - un periodo altalenante al Middlesbrough che lo ha portato all'esonero dopo una quarta stagione senza promozione - Rooney ritiene che abbia dimostrato di poter gestire la rosa ai massimi livelli: "Il club aveva bisogno di essere ricostruito un po' per tornare al vertice e vincere di nuovo trofei importanti. Michael è nel club da molto tempo e sa cosa ci vuole. È un buon allenatore e lo sta dimostrando".

Infine, ecco anche una menzione a De Zerbi: "Carrick sta dimostrando di non avere alcun problema di gestione a questo livello. I giocatori hanno risposto bene, i tifosi hanno risposto bene. Perché cambiare? Perché cercare qualcuno che rappresenta un rischio come Roberto De Zerbi? Per me, deve ottenere il posto".