La Roma sogna la Champions con gli 1-0: da mesi è la miglior difesa della Serie A grazie alle mosse di Ranieri

Numeri sempre più impressionanti per la Roma negli ultimi mesi: Mancini centrale e scelte forti, così la difesa è diventata un muro.

Non si ferma l'incredibile rimonta della Roma che è passata da essere ampiamente nella parte destra della classifica a giocarsi concretamente un posto in Champions League. Mai come ora i giallorossi sono stati vicino a raggiungere un traguardo che fino a qualche mese fa era impossibile anche solo da immaginare.

Nella straordinaria seconda parte di stagione c'è da sottolineare prima di tutto la solidità difensiva della squadra che le ha permesso di costruire questa striscia di risultati utili positivi.

Un rendimento difensivo che non è solo frutto di un atteggiamento più equilibrato e delle parate di Svilar, ma anche delle scelte di Claudio Ranieri che ha optato per decisioni anche impopolari ma che hanno evidentemente premiato e per cui ora il tecnico si gode i frutti e i giusti riconoscimenti.