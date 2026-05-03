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Francesco Schirru

La grande occasione della Roma: può portarsi a -1 dalla Juventus. E puntare anche più in alto

Serie A
Roma vs Fiorentina
Juventus vs Hellas Verona
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Hellas Verona
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Napoli e Juventus fermate, Milan sconfitto: contro la Fiorentina la Roma gioca una delle partite più importanti della sua stagione, consapevole di dover solamente vincere.

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Difficilmente Gasperini avrebbe potuto pensare a una così ghiotta occasione prima della propria sfida del lunedì. Il 4 maggio la Roma chiuderà il 35simo turno di Serie A affrontando la Fiorentina, consapevole di scendere in campo nella partita probabilmente più importante dell'ultimo periodo: con una vittoria, infatti, arriverebbe a -1 dal quarto posto della Juventus. Juventus fermata a sorpresa allo Stadium contro il già retrocesso Verona, riuscito ad avere un sobbalzo di orgoglio con il goal nel primo tempo di Bowie, al quale ha risposto nella ripresa il rientrante Vlahovic. Allo stesso modo, inoltre, il Como ha pareggiato contro il Napoli, mentre il Milan è caduto contro il Sassuolo per 2-0.

Battendo la Fiorentina, la Roma non solo si avvicinerebbe alla Juventus superando il Como in graduatoria, ma potrebbe a sorpresa avvicinarsi al Milan terzo e persino il Napoli secondo, rispettivamente, qualora l'Olimpico si tingesse di giallorosso, a -3 e -6.

La Roma chiuderà il campionato affrontando Parma, Lazio e Verona, consapevole di non poter solo pensare a se stessa per ritornare in Champions, ma anche di avere tutte le carte in regola per ottenere un filotto di vittorie in grado di aumentare le possibilità di una qualificazione tramite quarto e persino terzo posto, mentre il secondo risulta attualmente quasi impossibile.

  • GLI SCONTRI DIRETTI

    La Roma non potrà agganciare la Juventus nella serata di lunedì, ma il -1 in graduatoria permette ai giallorossi di essere attualmente la maggiore contendente al quarto posto, considerando un Como sorpassato e ora a -3 dai bianconeri.

    Rispetto al primo posto e al 18esimo, che da regolamento porterebbero allo spareggio, gli altri arrivi a pari punti portano a considerare gli scontri diretti, così da determinare la squadra effettivamente più alto in classifica.

    Nel caso di Roma e Juventus, i bianconeri sono in vantaggio causa 4 punti a 1 nelle due partite, ragion per cui i giallorossi devono puntare a sorpassare Madama negli ultimi 270 minuti.

    La Roma non sarebbe avanti neanche qualora concludesse a pari punti sia con la Juventus che con il Como, eventualità già possibile nel 36esimo turno.

    In quest'ultimo caso, infatti, il Como sarebbe davanti a tutti avendo vinto entrambe le partite contro la Juventus e una delle due contro la Roma.

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  • ATTENZIONE A MILAN-ATALANTA

    Una vittoria ai danni della Fiorentina permetterebbe alla Roma di guardare con interesse al già citato terzo posto del Milan, soprattutto considerando la partita dei rossoneri contro l'Atalanta. Non uno scontro diretto effettivo, ma un big match in cui la squadra di Allegri, priva di Modric, potrebbe rischiare tantissimo.

    Il 3° posto è una piazza a cui Juventus e Roma cominciano a pensare seriamente dopo la sconfitta meneghina contro il Sassuolo, mentre da questo punto di vista il Como a -5 e con soli 9 punti a disposizione risulta probabilmente tagliato fuori.

    L'Atalanta venderà cara la pelle a San Siro vista l'attuale lotta per il settimo posto, a cui si è avvicinata ma non ancora matematicamente, visti i 9 punti rimamenti e il +6 su Bologna e Sassuolo.

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  • IL PENSIERO DI GASPERINI

    Prima di Juventus-Verona, Gasperini aveva parlato in conferenza di quanto la sfida contro la Fiorentina fosse fondamentale. Sfida che risulta ancor più fondamentale dopo il passo falso dei bianconeri:

    "Giochiamo una partita molto importante, contro una squadra che viene da una serie di risultati utili consecutivi. C'è massima concentrazione su questa partita perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro"

    "Il comportamento della squadra è stato eccezionale, in questo senso cerchiamo di andare avanti così in queste 4 partite. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro ma non credo che sia questo il momento per farlo, non per sviare ma perché siamo dentro la stagione".

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