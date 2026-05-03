La grande occasione della Roma: può portarsi a -1 dalla Juventus. E puntare anche più in alto

Una vittoria ai danni della Fiorentina permetterebbe alla Roma di guardare con interesse al già citato terzo posto del Milan, soprattutto considerando la partita dei rossoneri contro l'Atalanta. Non uno scontro diretto effettivo, ma un big match in cui la squadra di Allegri, priva di Modric, potrebbe rischiare tantissimo.

Il 3° posto è una piazza a cui Juventus e Roma cominciano a pensare seriamente dopo la sconfitta meneghina contro il Sassuolo, mentre da questo punto di vista il Como a -5 e con soli 9 punti a disposizione risulta probabilmente tagliato fuori.

L'Atalanta venderà cara la pelle a San Siro vista l'attuale lotta per il settimo posto, a cui si è avvicinata ma non ancora matematicamente, visti i 9 punti rimamenti e il +6 su Bologna e Sassuolo.