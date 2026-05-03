La grande occasione della Roma: può portarsi a -1 dalla Juventus. E puntare anche più in alto

Difficilmente Gasperini avrebbe potuto pensare a una così ghiotta occasione prima della propria sfida del lunedì. Il 4 maggio la Roma chiuderà il 35simo turno di Serie A affrontando la Fiorentina, consapevole di scendere in campo nella partita probabilmente più importante dell'ultimo periodo: con una vittoria, infatti, arriverebbe a -1 dal quarto posto della Juventus. Juventus fermata a sorpresa allo Stadium contro il già retrocesso Verona, riuscito ad avere un sobbalzo di orgoglio con il goal nel primo tempo di Bowie, al quale ha risposto nella ripresa il rientrante Vlahovic. Allo stesso modo, inoltre, il Como ha pareggiato contro il Napoli, mentre il Milan è caduto contro il Sassuolo per 2-0.
Battendo la Fiorentina, la Roma non solo si avvicinerebbe alla Juventus superando il Como in graduatoria, ma potrebbe a sorpresa avvicinarsi al Milan terzo e persino il Napoli secondo, rispettivamente, qualora l'Olimpico si tingesse di giallorosso, a -3 e -6.
La Roma chiuderà il campionato affrontando Parma, Lazio e Verona, consapevole di non poter solo pensare a se stessa per ritornare in Champions, ma anche di avere tutte le carte in regola per ottenere un filotto di vittorie in grado di aumentare le possibilità di una qualificazione tramite quarto e persino terzo posto, mentre il secondo risulta attualmente quasi impossibile.