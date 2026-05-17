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Mancini Roma Lazio Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Roma in Champions? Ora ha il destino nelle proprie mani: diversi risultati per qualificarsi al girone

Serie A
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma

Battendo la Lazio nel Derby e in virtù della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, la Roma di Gasperini può puntare a festeggiare il pass per la Champions nell'ultimo turno di Serie A.

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In un colpo solo la Roma si è presa il Derby e la terza posizione in Serie A a 90' dal termine. In vista dell'ultima giornata di campionato, la squadra di Gasperini ha ora il destino nelle proprie mani: ovvero la possibilità di giocare la Champions League dopo anni di attesa.

I tre punti firmati Mancini permettono ai giallorossi di considerare solamente i propri risultati per accedere alla fase campionato del prossimo grande torneo continentale, nonostante il pass possa comunque essere agguantato affidandosi a quelli provenienti dagli altri campi.

  • UN SUCCESSO CONTRO IL VERONA

    La Roma sfiderà il Verona nell'ultimo turno di campionato, in quel del Bentegodi. Battendo i gialloblù in terra veneta la squadra di Gasperini sarebbe certa di giocare la Champions al pari di Napoli, Inter e una quarta squadra tra Juventus, Milan e Como che verrà decisa nella partita finale di Serie A.

    Anche un pareggio o una sconfitta al Bentegodi potrebbero comunque permettere alla Roma di qualificarsi alla Champions League, ma solamente a seconda dei risultati di Milan, Juventus e Como.

    Avendo il destino nelle proprie mani, la Roma punterà tutto sulla vittoria contro il Verona, senza dover aspettare i risultati dagli altri campi.

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  • UN PAREGGIO AL BENTEGODI

    Pareggiando contro il Verona al Bentegodi, la Roma concluderebbe il campionato di Serie A quota 71 punti. Questo risultato potrebbe bastare qualora due tra Como, Juventus e Milan non riuscissero ad ottenere i tre punti, pareggiano o rimediando una sconfitta.

    La Roma potrebbe andare in Champions pareggiando anche in un altro scenario, quello che la vedrebbe a pari punti con Milan e Como: per portare a questo risultato i rossoneri dovrebbero pareggiare, i lariani vincere e la Juventus non andare oltre il pareggio.

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  • UNA SCONFITTA IN TERRA VENETA

    La Roma può andare in Champions anche perdendo a Verona a patto che due tra Juventus, Milan e Como non vincano.

    Le sconfitte per due tra le rivali Champions, al pari di quella Roma, porterebbe nel massimo torneo la squadra di Gasperini al pari dell'unica vincente del gruppo Milan-Como-Juventus.

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