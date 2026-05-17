Roma in Champions? Ora ha il destino nelle proprie mani: diversi risultati per qualificarsi al girone

In un colpo solo la Roma si è presa il Derby e la terza posizione in Serie A a 90' dal termine. In vista dell'ultima giornata di campionato, la squadra di Gasperini ha ora il destino nelle proprie mani: ovvero la possibilità di giocare la Champions League dopo anni di attesa.

I tre punti firmati Mancini permettono ai giallorossi di considerare solamente i propri risultati per accedere alla fase campionato del prossimo grande torneo continentale, nonostante il pass possa comunque essere agguantato affidandosi a quelli provenienti dagli altri campi.