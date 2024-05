Roma appesa a un filo: Atalanta-Torino può negare ai giallorossi la qualificazione in Champions League

I giallorossi vanno a Empoli ben sapendo che il risultato del Castellani sarà ininfluente: la Dea non deve battere né i granata né la Fiorentina.

Si sapeva che sarebbero serviti parecchi incastri. Che un eventuale trionfo dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen avrebbe rappresentato una condizione necessaria ma non sufficiente. Che il destino sarebbe rimasto nelle mani di altri, senza poter far molto per modificarlo.

Insolita e potenzialmente beffarda, l'ultima giornata di campionato della Roma. Che va a Empoli contro un avversario che deve fare assolutamente risultato per rimanere in Serie A, e che a sua volta ha un obiettivo ben definito: il ritorno in Champions League. Solo che il suo conseguimento non dipenderà in alcun modo dal risultato dei giallorossi.

La questione è nota e riguarda il piazzamento finale dell'Atalanta. Se la Dea chiuderà quinta, la Roma giocherà la Champions nella prossima stagione. Se arriverà terza o quarta, i giallorossi dovranno accontentarsi per l'ennesima stagione di una posto in Europa League.