Torino in Conference League 2024 se... cosa serve per qualificarsi al prossimo torneo europeo

Il Torino è in corsa per un posto nella prossima Conference League: ultime due gare decisive, occhio ai risultati della Fiorentina.

Cinque squadre in Champions League (Juventus, Milan, Inter, Bologna e Atalanta) e tante altre in lotta per gli ultimi posti europei. Roma e Lazio sperano nella Champions da seste ma sono sicure di giocare comunque in Europa, la Fiorentina è aggrappata a Conference ed Europa League. E poi c'è il Torino, subito dopo le big assolute e decisa ad ottenere un posto nella prossima Conference League.

Ultimi minuti di campionato per il team granato, deciso ad ottenere la qualificazione in Europa, e in particolare alla Conference, dopo diverse stagioni.