Roma decimata contro il Panathinaikos, Gasperini: “Anche Dybala da valutare, ha un acciacco al ginocchio”

Tre punti per ottenere la certezza dell’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League.
La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta all’ultima giornata della fase a girone unico della competizione da sesta in classifica con 15 punti e la certezza di disputare almeno i playoff.
La squadra giallorossa si prepara a scendere in campo in Grecia contro il Panathinaikos (fischio d’inizio giovedì alle ore 21): una gara che l’allenatore Gian Piero Gasperini presenta così nel corso della conferenza stampa della vigilia.