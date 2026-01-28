Goal.com
AS Roma Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Roma decimata contro il Panathinaikos, Gasperini: “Anche Dybala da valutare, ha un acciacco al ginocchio”

L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini presenta in conferenza stampa la sfida in trasferta contro il Panathinaikos: l’obiettivo è conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League.

Tre punti per ottenere la certezza dell’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League.

La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta all’ultima giornata della fase a girone unico della competizione da sesta in classifica con 15 punti e la certezza di disputare almeno i playoff.

La squadra giallorossa si prepara a scendere in campo in Grecia contro il Panathinaikos (fischio d’inizio giovedì alle ore 21): una gara che l’allenatore Gian Piero Gasperini presenta così nel corso della conferenza stampa della vigilia.

  • “IL CAMPIONATO RESTA LA PRIORITÀ”

    “Siamo tra le prime ventiquattro, ma se riusciremo ad entrare tra le prime otto saremmo ancora più felici, perché salteremmo i playoff. In questo momento la priorità è il campionato, ma cercheremo comunque di fare il massimo”.

  • “ACCIACCO AL GINOCCHIO PER DYBALA”

    “Oggi non sono in grado di dire la formazione. Dybala è uscito dalla partita con il Milan con un piccolo acciacco al ginocchio. Ieri stava molto meglio, oggi ha sentito fastidio e quindi lo valuteremo domani”.

  • “FERGUSON NON È FORTUNATO”

    “In attacco ci sono situazioni tutte abbastanza chiare. Dovbyk ha dovuto fare questo intervento e starà fuori per mesi, Arena ha sedici anni ed ha fatto un esordio bellissimo con goal, ma non è quello che rientrava nei programmi. Malen e Vaz non sono in lista perché appena arrivati, dispiace per Ferguson che si è infortunato all’ultimo minuto contro lo Stoccarda, non è fortunato”.

  • “ADESSO LA ROMA PRODUCE DI PIÙ”

    “Abbiamo sempre cercato di fare bene in tutte le competizioni, il nostro obiettivo è quello di giocare sempre al meglio. La squadra è cresciuta, mentre inizialmente aveva più difficoltà nel creare e capitalizzare le occasioni. Adesso produciamo di più, pur conservando la stabilità”.

  • “PER LE LISTE CHIUSE QUALCOSA VA RIVISTO”

    “Mercato aperto ma liste chiuse? Probabilmente qualcosa andrà rivisto. Si rischia di arrivare a partite decisive con problemi di organico”.

  • “NON MI PREOCCUPEREBBE UN TURNO IN PIÙ”

    “Il Panathinaikos in Europa ha fatto un ottimo percorso ed è una squadra molto organizzata, in campionato ha avuto qualche difficoltà in più e, come noi, arriva a questa partita con delle assenze. Noi, come sempre, faremo il massimo per ottenere la qualificazione, ma siamo cresciuti e non mi preoccuperebbe giocare un turno in più”.

  • “UN PIACERE RITROVARE BENITEZ”

    “Ho un buon rapporto con Benitez, ci siamo frequentati tanto nel tempo. Parliamo di un grandissimo professionista che ha vinto tanto e sarà un piacere ritrovarlo e salutarlo. Sarà un bello scontro”.

