Roma decimata contro il Panathinaikos, Gasperini: “Anche Dybala da valutare, ha un acciacco al ginocchio”

“In attacco ci sono situazioni tutte abbastanza chiare. Dovbyk ha dovuto fare questo intervento e starà fuori per mesi, Arena ha sedici anni ed ha fatto un esordio bellissimo con goal, ma non è quello che rientrava nei programmi. Malen e Vaz non sono in lista perché appena arrivati, dispiace per Ferguson che si è infortunato all’ultimo minuto contro lo Stoccarda, non è fortunato”.