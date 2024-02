Roma-Cagliari sarà Daniele De Rossi contro Claudio Ranieri: i due romani e romanisti, come ha ricordato DDR, sono uniti da un legame pressoché unico.

Qualche anno fa Claudio Ranieri fu tra i primi a etichettare Daniele De Rossi come "già un allenatore in campo". Stasera, alle 20.45, lo ritroverà in panchina da collega e avversario.

E neanche per la prima volta: i due si sono già sfidati una volta, in Cagliari-SPAL 2-1 dello scorso anno, in Serie B, dove a spuntarla nella ripresa fu Ranieri.

Ma Roma-Cagliari di oggi, nella cornice dello Stadio Olimpico giallorosso, sarà tutta un'altra storia. E l'abbraccio tra i due nel pre-partita sarà più che mai emozionante.