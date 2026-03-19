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Roma Bologna Bernardeschi CastroGetty Images
Michael Baldoin

Roma-Bologna 3-4 dts, pagelle e tabellino: Rowe incontenibile, Pellegrini e Robinio Vaz cambiano la partita, Cambiaghi vale i quarti di finale

Dopo l'1-1 dell'andata, Roma e Bologna regalano spettacolo all'Olimpico, con i giallorossi costretti a recuperare l'1-3 avversario: ai supplementari però ad avere la meglio è la formazione di Italiano con il mancino vincente di Cambiaghi.

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Se c’era un modo per lanciare un messaggio al calcio europeo da parte dell’Italia, la sfida tra Roma e Bologna è stata uno spot decisamente positivo, ricco di goal e soprattutto di grande spettacolo.

L’ansia dell’euroderby dura pochi minuti, con Gasperini subito costretto a una sostituzione forzata per l’infortunio di Koné: al suo posto entra Pellegrini. A metà primo tempo il Bologna passa in vantaggio con un gran goal di Rowe, che con il destro trova l’angolo alto su cui Svilar non può nulla. Passano meno di dieci minuti e Pellegrini colpisce l’incrocio dei pali su punizione dalla media distanza; un minuto dopo è ancora lui a battere l’angolo che porta al colpo di testa vincente di Ndicka, alla quarta rete nelle ultime cinque presenze tra tutte le competizioni.

La Roma sembra ritrovare fiducia, ma a chiudere avanti il primo tempo è il Bologna: Zortea viene servito in area e atterrato da El Shaarawy. Dal dischetto Bernardeschi spiazza Svilar con il mancino.

In avvio di ripresa il copione non cambia: la Roma prova a gestire il possesso, ma il Bologna è più concreto. Al 58’ arriva il tris rossoblù, nato da un recupero alto e finalizzato dal potente destro di Castro, ancora su assist di uno scatenato Rowe. La gara sembra chiusa, ma a venti minuti dalla fine un episodio la riapre: Freuler stende Robinio Vaz in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Malen non sbaglia.

Pochi minuti dopo un’altra accelerazione dell’olandese provoca il fallo di Zortea e una punizione dal limite: Pellegrini la mette all’incrocio, ma Ravaglia salva sulla linea. Il numero 7 però si riscatta all’80’, quando raccoglie un pallone al limite e con il sinistro batte il portiere nell’angolino per il 3-3. Nel finale l’ultima occasione è per Freuler, che spreca davanti a Svilar: al 90’ è parità e si va ai supplementari.

Nell’extra time i ritmi calano inevitabilmente, con il Bologna raccolto nella propria metà campo e la Roma alla ricerca degli spazi per colpire. La formazione di Italiano trova la rete della vittoria grazie ad un lancio lungo verso Dallinga, che lavora palla e serve in profondità Cambiaghi: l'olandese imbuca per il classe 2000 italiano che con il mancino infila in buca d'angolo che vale il definitivo 3-4.

  • PAGELLE ROMA

    Riceve nuovamente la fiducia di Gasperini, come già accaduto a Como dove era stato tra i più positivi, ma questa volta El Shaarawy (voto 5) delude. Commette un fallo ingenuo nel finale di primo tempo che porta all’1-2 del Bologna e viene sostituito intorno all’ora di gioco.

    Ed è proprio da lì che cambia la partita: l’ingresso di Robinio Vaz (voto 7.5) è devastante. Il classe 2007 si rende subito pericoloso con un destro deviato in angolo, poi conquista il rigore trasformato da Malen e serve l’assist per il pareggio di Pellegrini. Non solo: con le sue accelerazioni manda in tilt la difesa rossoblù, mostrando un passo nettamente superiore agli avversari.

    Malen (voto 7) non sembra vivere la sua miglior serata, ma il goal dal dischetto gli restituisce fiducia e dà nuova energia all’attacco giallorosso.

    Pellegrini (voto 7.5), chiamato a sostituire l’infortunato Koné dopo pochi minuti, entra nel migliore dei modi: sfiora il goal su punizione colpendo l’incrocio, costringe Ravaglia a un grande intervento su un’altra conclusione da fermo, poi serve l’assist da corner per Ndicka e firma il 3-3 che fa esplodere l’Olimpico.

    Se Ndicka (voto 5.5) conferma il suo ottimo momento sotto porta, la fase difensiva - almeno per questa sera - lascia a desiderare, un aspetto tutt’altro che secondario per un difensore.

    VOTI ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5.5, Hermoso 5.5; Celik 5.5 (109' Zaragoza 5.5), Koné 6 (20' Pellegrini 7.5), Pisilli 6 (104' El Ayanaoui 6), Wesley 6.5; Cristante 5.5; El Shaarawy 5 (57' Robinio Vaz 7.5), Malen 7. All. Gasperini.

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  • PAGELLE BOLOGNA

    Il periodo di adattamento sembra ormai alle spalle e la vera versione di Rowe (voto 8) è quella vista nel 2026. Italiano ha finalmente le risposte che cercava: l’inglese è incontenibile. Si inventa una magia per l’1-0, poi è decisivo anche sul 3-1 firmato da Castro, recuperando palla con un pressing feroce al 58’, come fosse il primo minuto. Sorprende la sua sostituzione al 73’, con il risultato ancora in bilico.

    Castro (voto 7.5) affronta una delle difese più solide della Serie A, ma risponde da attaccante completo: lotta, lavora bene di sponda, serve l’assist per il vantaggio e firma il gol del tris.

    Non impeccabile Lucumí (voto 5.5): si perde Ndicka in occasione del pareggio e soffre nella mezz’ora finale le accelerazioni di Robinio Vaz.

    Serata negativa anche per Freuler (voto 5): provoca il rigore che riapre la partita e, nel recupero, spreca a tu per tu con Svilar calciando debolmente tra le braccia del portiere giallorosso.

    Aveva fatto discutere l’uscita di Rowe a venti minuti dalla fine, con l’ex Marsiglia che sembrava averne ancora, ma alla fine a decidere è proprio Cambiaghi (voto 7): il classe 2000 trova il sinistro che cambia la serata - e forse la stagione - delle due squadre, facendo esplodere il settore ospiti dell’Olimpico.

    VOTI BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 6.5; Zortea 5.5, Vitik 6 (73' Casale 5.5), Lucumi 5.5, Joao Mario 6.5; Ferguson 6, Freuler 5 (114' Heggem sv), Pobega 5.5 (90' Moro 6); Bernadeschi 7 (79' Orsolini 5.5), Castro 7.5 (73' Dallinga 6.5), Rowe 8 (73' Cambiaghi 7). All. Italiano.

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  • TABELLINO ROMA-BOLOGNA 3-4

    Marcatori: 22' Rowe, 32' Ndicka, 45+2' rig. Bernardeschi, 58' Castro, 69' rig. Malen, 80' Pellegrini, 111' Cambiaghi

    ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5.5, Hermoso 5.5; Celik 5.5 (109' Zaragoza 5.5), Koné 6 (20' Pellegrini 7.5), Pisilli 6 (104' El Ayanaoui 6), Wesley 6.5; Cristante 5.5; El Shaarawy 5 (57' Robinio Vaz 7.5), Malen 7. All. Gasperini.

    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 6.5; Zortea 5.5, Vitik 6 (73' Casale 5.5), Lucumi 5.5, Joao Mario 6.5; Ferguson 6, Freuler 5 (114' Heggem sv), Pobega 5.5 (90' Moro 6); Bernadeschi 7 (79' Orsolini 5.5), Castro 7.5 (73' Dallinga 6.5), Rowe 8 (73' Cambiaghi 7). All. Italiano.

    Arbitro: Kovacs

    Ammoniti: 26' Vitik, 55' Celik, 71' Zortea, 76' Lucumi, 108' Freuler, 116' Ferguson, 123' Mancini

    Espulsi: -

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