Roma-Bologna 3-4 dts, pagelle e tabellino: Rowe incontenibile, Pellegrini e Robinio Vaz cambiano la partita, Cambiaghi vale i quarti di finale

Se c’era un modo per lanciare un messaggio al calcio europeo da parte dell’Italia, la sfida tra Roma e Bologna è stata uno spot decisamente positivo, ricco di goal e soprattutto di grande spettacolo.

L’ansia dell’euroderby dura pochi minuti, con Gasperini subito costretto a una sostituzione forzata per l’infortunio di Koné: al suo posto entra Pellegrini. A metà primo tempo il Bologna passa in vantaggio con un gran goal di Rowe, che con il destro trova l’angolo alto su cui Svilar non può nulla. Passano meno di dieci minuti e Pellegrini colpisce l’incrocio dei pali su punizione dalla media distanza; un minuto dopo è ancora lui a battere l’angolo che porta al colpo di testa vincente di Ndicka, alla quarta rete nelle ultime cinque presenze tra tutte le competizioni.

La Roma sembra ritrovare fiducia, ma a chiudere avanti il primo tempo è il Bologna: Zortea viene servito in area e atterrato da El Shaarawy. Dal dischetto Bernardeschi spiazza Svilar con il mancino.

In avvio di ripresa il copione non cambia: la Roma prova a gestire il possesso, ma il Bologna è più concreto. Al 58’ arriva il tris rossoblù, nato da un recupero alto e finalizzato dal potente destro di Castro, ancora su assist di uno scatenato Rowe. La gara sembra chiusa, ma a venti minuti dalla fine un episodio la riapre: Freuler stende Robinio Vaz in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Malen non sbaglia.

Pochi minuti dopo un’altra accelerazione dell’olandese provoca il fallo di Zortea e una punizione dal limite: Pellegrini la mette all’incrocio, ma Ravaglia salva sulla linea. Il numero 7 però si riscatta all’80’, quando raccoglie un pallone al limite e con il sinistro batte il portiere nell’angolino per il 3-3. Nel finale l’ultima occasione è per Freuler, che spreca davanti a Svilar: al 90’ è parità e si va ai supplementari.

Nell’extra time i ritmi calano inevitabilmente, con il Bologna raccolto nella propria metà campo e la Roma alla ricerca degli spazi per colpire. La formazione di Italiano trova la rete della vittoria grazie ad un lancio lungo verso Dallinga, che lavora palla e serve in profondità Cambiaghi: l'olandese imbuca per il classe 2000 italiano che con il mancino infila in buca d'angolo che vale il definitivo 3-4.