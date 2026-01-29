Roma agli ottavi di Europa League, contro chi gioca? Quattro possibili avversarie, due dopo il sorteggio

Missione compiuta per la Roma di Gasperini, che con l'1-1 in casa del Panathinaikos guadagna per il rotto della cuffia gli ottavi di Europa League evitando così di partecipare ai playoff come invece farà il Bologna di Italiano. La squadra giallorossa, dopo aver ufficialmente superato la fase ad eliminazione diretta negli ultimi turni, ha mantenuto una delle migliori posizioni nel girone unico, conclusosi il 29 gennaio: ora, una nuova avversaria.
Il sorteggio di venerdì non determinerà esattamente la squadra che la Roma affronterà nelle prossime settimane, ma ridurrà il numero di avversarie che i giallorossi potranno sfidare negli ottavi, di fatto provenienti dagli stessi spareggi.
Attualmente la Roma può affrontare una tra quattro squadre, mentre dopo il sorteggio il numero sarà ridotto a due.