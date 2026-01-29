Roma agli ottavi di Europa League, contro chi gioca? Quattro possibili avversarie, due dopo il sorteggio

La Roma, essendo arrivata nel girone unico, sfiderà una delle squadre che hanno concluso la fase campionato al nono, decimo, ventitresimo e ventiquattresimo posto.

Attualmente, in attesa del sorteggio, la Roma può sfidare una tra Bologna, Genk, Brann e Dinamo Zagabria.

Dopo il sorteggio di venerdì la Roma conoscerà la specifica partita da cui arriverà la sua avversaria, dunque il numero di possibili sfidanti verrà ridotto a due.