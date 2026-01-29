Goal.com
Evan Ferguson Roma Bologna Serie AGetty
Francesco Schirru

Roma agli ottavi di Europa League, contro chi gioca? Quattro possibili avversarie, due dopo il sorteggio

Qualificata direttamente agli ottavi, la Roma aspetta ora di conoscere la propria avversaria: per saperlo dovrà attendere i playoff, ma il numero di possibili contendenti è già ridotto.

Missione compiuta per la Roma di Gasperini, che con l'1-1 in casa del Panathinaikos guadagna per il rotto della cuffia gli ottavi di Europa League evitando così di partecipare ai playoff come invece farà il Bologna di Italiano. La squadra giallorossa, dopo aver ufficialmente superato la fase ad eliminazione diretta negli ultimi turni, ha mantenuto una delle migliori posizioni nel girone unico, conclusosi il 29 gennaio: ora, una nuova avversaria.

Il sorteggio di venerdì non determinerà esattamente la squadra che la Roma affronterà nelle prossime settimane, ma ridurrà il numero di avversarie che i giallorossi potranno sfidare negli ottavi, di fatto provenienti dagli stessi spareggi.

Attualmente la Roma può affrontare una tra quattro squadre, mentre dopo il sorteggio il numero sarà ridotto a due.

  • IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

    Per determinare le otto partite degli ottavi si parte dal posizionamento delle squadre nel girone unico.

    La Roma, al pari delle altre migliori della fase campionato di Europa League, sfiderà una delle squadre qualificate dagli spareggi, a seconda della loro posizione finale nel girone unico continentale.

    Roma-Bologna è possibile? Sì, il sorteggio potrebbe definire anche l'eventuale Derby italiano, qualora i rossoblù vengano inseriti nella stessa parte di tabellone e riescano a superare il proprio playoff.

  • LE QUATTRO POSSIBILI AVVERSARIE

    La Roma, essendo arrivata nel girone unico, sfiderà una delle squadre che hanno concluso la fase campionato al nono, decimo, ventitresimo e ventiquattresimo posto.

    Attualmente, in attesa del sorteggio, la Roma può sfidare una tra Bologna, Genk, Brann e Dinamo Zagabria.

    Dopo il sorteggio di venerdì la Roma conoscerà la specifica partita da cui arriverà la sua avversaria, dunque il numero di possibili sfidanti verrà ridotto a due.

  • LE DATE DI PLAYOFF E OTTAVI

    • Andata playoff, giovedì 19 febbraio
    • Ritorno playoff, giovedì 26 febbraio
    • Andata ottavi, giovedì 12 marzo
    • Ritorno ottavi, giovedì 19 marzo

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV

    • Sky Sport 24 (canale 200 di Sky, Sky Go e NOW)
    • Sito Sky Sport
    • Youtube Sky Sport
