Rocchi si difende dalle accuse: "Trasparente con tutti su tutto, non abbiamo grandi problemi"

Nel pieno dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, emergono alcune dichiarazioni di Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo di designatore per Serie A e Serie B dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per presunta frode sportiva.
Le sue parole, raccolte dal programma Le Iene, che andrà in onda questa sera, arrivano mentre prosegue l’indagine coordinata dai magistrati milanesi. Rocchi era stato convocato quest'oggi dal PM Ascione per l'interrogatorio ma insieme al suo legale ha deciso di non presentarsi.