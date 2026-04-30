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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Andrea Ajello

Rocchi si difende dalle accuse: "Trasparente con tutti su tutto, non abbiamo grandi problemi"

Serie A

Gianluca Rocchi rompe il silenzio dopo l’inchiesta in cui è accusato di concorso in frode sportiva: "Maggior chiarezza del VAR? Non vi devo promettere quello che sto già facendo".

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Nel pieno dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, emergono alcune dichiarazioni di Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo di designatore per Serie A e Serie B dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per presunta frode sportiva.


Le sue parole, raccolte dal programma Le Iene, che andrà in onda questa sera, arrivano mentre prosegue l’indagine coordinata dai magistrati milanesi. Rocchi era stato convocato quest'oggi dal PM Ascione per l'interrogatorio ma insieme al suo legale ha deciso di non presentarsi.

  • "IO TRASPARENTE CON TUTTI SU TUTTO"

    Rocchi si è difeso dalle accuse spiegando quale sia stato il suo operato: "Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. Vi ripeto lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto".

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  • "CHIAREZZA DAL VAR? IO L'HO SEMPRE FATTO"

    Sulla richiesta di maggior chiarezza da parte del VAR, l'ex designatore ha aggiunto: "Totale, ma io l'ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo".

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