Rocchi a 'Open VAR' sul giallo dato a Bisseck in Verona-Inter: "Giusta la decisione di Doveri, il rosso sarebbe stato da togliere"

Anche questa settimana su 'DAZN' c'è spazio per Open VAR, format in cui il designatore Gianluca Rocchi analizza gli episodi arbitrali più rilevanti della giornata di campionato.
Stavolta il focus è sull'ammonizione comminata da Doveri a Bisseck in Verona-Inter, tra le proteste scaligere per una possibile espulsione non accordata dopo l'intervento in ritardo su Giovane che non è bastato per soddisfare i parametri della 'chiara occasione da rete'.
Rocchi ha anche commentato il contatto tra Comuzzo e Pio Esposito nel turno infrasettimanale: in questo caso ha bocciato l'arbitro Sozza e i varisti Ghersini e Chiffi per la mancata decisione di assegnare il calcio di rigore alla squadra di Chivu.