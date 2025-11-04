Rocchi a 'Open VAR' sul giallo dato a Bisseck in Verona-Inter: "Giusta la decisione di Doveri, il rosso sarebbe stato da togliere"

"In questo caso Doveri ha preso una decisione molto importante, ha scelto veramente bene. Probabilmente l'indecisione era per il fatto che gli arriva un messaggio 'da ultimo', perché qua è un'indicazione nel rapporto che aveva col suo assistente: alcuni arbitri chiedono la collaborazione agli assistenti per dire geograficamente se il fallo è da ultimo, ma ciò non significa che l'ultimo sia l'ultimo uomo. Ricordiamoci che non è quello il termine giusto ma 'chiara occasione da rete': qua non ci sono tutti i parametri per la chiara occasione da rete. Condivido pienamente ciò che dicono in sala VAR: la direzione del pallone, e a quel punto anche il recupero di un difensore, fanno sì che manchino almeno due parametri. La distanza sarebbe relativa: ad esempio, se il giocatore del Verona puntasse direttamente verso la porta sarebbe rosso. Decisione importante presa in campo: se avesse dato l'espulsione, questa sarebbe stata da togliere perché non ci sono tutti i parametri del DOGSO. Potremmo discutere sulla qualità del fallo perché è in effetti bello robusto, ma non ci sono i parametri per il grave fallo di gioco. Se dovessi avere un dubbio, lo avrei più quasi per il grave fallo che per il DOGSO".