Risposte positive dalla squadra, Allegri ha scelto: annullato l'allenamento di martedì sera

Dalla lotta Scudetto a quella per andare in Champions. Il Milan è crollato nelle ultime cinque partite di campionato, in cui ha rimediato ben tre sconfitte che mettono a rischio la lotta per tornare nel massimo torneo europeo. Nonostante il +5 sul quinto posto occupato dal Como, il team rossonero è in tensione ed è consapevole di dover voltare pagina rapidamente, mentalmente e a livello di risultati.

Allegri cercava risposte rapide da parte dei suoi dopo il pesante k.o interno contro l'Udinese e a quanto pare le ha trovate. Nella giornata di martedì, infatti, il Milan era atteso da due sedute di allenamento, una al mattino e una alla sera, ma alla fine il tecnico rossonero ha scelto di svolgere solamente la prima.

Il motivo, rivelato da Sky Sport, è che Allegri ha ricevuto risposte positive e confortanti durante il lavoro della prima seduta, scegliendo così di annullare quella pomeridiana. Insomma, non solo il bastone per cambiare il corso della stagione, ma anche la carota per poter reggere all'urto dell'ultimo difficilissimo periodo.