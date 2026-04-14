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Francesco Schirru

Risposte positive dalla squadra, Allegri ha scelto: annullato l'allenamento di martedì sera

Serie A
Hellas Verona vs Milan
Hellas Verona
Milan

Il Milan avrebbe dovuto svolgere due sedute nella giornata del 14 aprile, ma alla fine Allegri ha scelto di lavorare solo durante la mattina in seguito alle confortanti risposte.

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Dalla lotta Scudetto a quella per andare in Champions. Il Milan è crollato nelle ultime cinque partite di campionato, in cui ha rimediato ben tre sconfitte che mettono a rischio la lotta per tornare nel massimo torneo europeo. Nonostante il +5 sul quinto posto occupato dal Como, il team rossonero è in tensione ed è consapevole di dover voltare pagina rapidamente, mentalmente e a livello di risultati.

Allegri cercava risposte rapide da parte dei suoi dopo il pesante k.o interno contro l'Udinese e a quanto pare le ha trovate. Nella giornata di martedì, infatti, il Milan era atteso da due sedute di allenamento, una al mattino e una alla sera, ma alla fine il tecnico rossonero ha scelto di svolgere solamente la prima.

Il motivo, rivelato da Sky Sport, è che Allegri ha ricevuto risposte positive e confortanti durante il lavoro della prima seduta, scegliendo così di annullare quella pomeridiana. Insomma, non solo il bastone per cambiare il corso della stagione, ma anche la carota per poter reggere all'urto dell'ultimo difficilissimo periodo.

  • MILAN A VERONA

    Dopo il 3-0 interno contro l'Udinese, nel 33esimo turno il Milan giocherà al Bentegodi contro il Verona. Lo stadio gialloblù è ben noto ai tifosi rossoneri per episodi del passato che sono costati cari: la Fatal Verona è ancora al centro dei pensieri nonostante siano passati decenni e la speranza dei fans è che la nuova gara non possa incrementare la storia negativa in terra veneta.

    Il Milan vacilla, ma risulta ancora essere favorita per un posto in Champions, consideranto i già citati cinque punti dal Como. Verona dirà molto sullo stato del team rossonero, che davanti a un altro eventuale passo falso potrebbe perdere lo status di favorita per il terzo o quarto posto.


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  • NIENTE QUINTO POSTO

    Rispetto alla speranza di qualche settimana fa, il quinto posto non porterà alla qualificazione in Champions. Il Ranking UEFA che permette ai primi due campionati, le cui squadre si sono distinte in Europa, di avere uno slot in più nel prossimo torneo, non premierà l'Italia.

    Per il posto in più è lotta tra Bundesliga e Liga, mentre la Premier ha già ottenuto matematicamente il suo.

    Per poter andare in Champions, dunque, il Milan dovrà concludere il campionato al secondo, al terzo o al quarto posto, con il secondo comunque ancora a soli tre punti di distanza dopo il pareggio del Napoli contro il Parma.

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  • 3-5-2 AL BENTEGODI

    Difficilmente il Milan scenderà in campo con la difesa a quattro in quel di Verona. Sembra più probabile il ritorno a tre e al 3-5-2 come modulo per fronteggiare una squadra all'ultima spiaggia e decisa a vincere per provare a sperare ancora nella conferma in Serie A.

    Rispetto all'uscita contro l'Udinese dovrebbero esserci due novità, ovvero il ritorno tra i titolari di Gabbia e Fofana.


Serie A
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