Rigoristi Inter e PSG: tutti i rigori calciati in stagione e gli specialisti

Paris Saint-Germain vs Inter

Da Gonçalo Ramos e Vitinha a Calhanoglu e Zielinski: rigoristi, rigori stagionali e specialisti di PSG e Inter.

Una finale è sempre una finale. Epilogo incerto, equilibrio iniziale sulla carta, pronostici complicati da stilare.

E' così anche per PSG-Inter, atto conclusivo della Champions League 2024/2025, che a Monaco di Baviera verrà assegnata al culmine di 90 minuti o chissà, magari dei tempi supplementari oppure dei calci di rigore.

Proprio quest'ultima opzione, storicamente parlando, rappresenta l'epilogo più adrenalinico ma nel contempo più crudele del calcio: anche all'Allianz Arena tale scenario non va escluso, ragion per cui occorre far luce su rigoristi e trend dagli undici metri di francesi e nerazzurri.

Da Gonçalo Ramos ad Hakan Calhanoglu, passando per Vitinha e Piotr Zielinski ma non solo: di seguito, il quadro completo delle esecuzioni dal dischetto stagionali di PSG ed Inter, chi ha tirato i rigori e chi sono gli specialisti di ciascuna delle due squadre.