PSG-Inter ai rigori? Chi tirerebbe: la lista dei 5 rigoristi per la finale di Champions

I rigoristi di Inter e PSG per la finale di Champions: chi può tirare dagli undici metri qualora si arrivi ai penalty. Tra i pali due para-rigori.

La temutissima lotteria dei calci di rigore non è certo qualcosa a cui due squadre puntano. La consapevolezza di questa possibilità, però, esiste in ogni finale, in ogni match che deve avere un vincitore. Qualora Inter e PSG, sabato, chiudano in parità tempi regolamentari e supplementari, la Champions League 2024/2025 verrà decisa con i penalty.

Sia Inter che PSG possono contare su ottimi rigoristi, ragion per cui un'eventuale conclusione della finale dagli undici metri non sarebbe certo preoccupante, anche considerando i due portieri noti per essere massimi esperti della materia: Sommer e Donnarumma sono dei para-rigori e potrebbero dimostrarlo anche in finale.

Se i due portieri, a meno di infortuni o espulsioni, saranno sulla linea qualora PSG-Inter finisca 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3, è impossibile affermare chi tra i giocatori delle due squadre sarà eventualmente in campo dopo il 120'. Ma a quel punto, chi tirerebbe i rigori?