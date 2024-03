Repubblica - Acerbi-Juan Jesus, non è finita: il brasiliano pensa a una denuncia penale

Juan Jesus starebbe pensando di portare Acerbi in Tribunale: "Non vuole passare per bugiardo". E Gravina potrebbe impugnare la sentenza.

Niente squalifica: Francesco Acerbi, com'è noto, è stato assolto per mancanza di prove. Il comunicato del Giudice Sportivo, con la sentenza sul caso del presunto insulto razzista a Juan Jesus che ha tenuto banco per più di una settimana, non lascia dubbi in questo senso. A Napoli l'hanno presa malissimo. Il club azzurro ha diramato un duro comunicato, annunciando di non voler più aderire a "iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche" contro il razzismo. Juan Jesus, invece, ha cambiato la foto del proprio profilo Instagram con l'immagine di un pugno chiuso. E ora attenzione, perché la vicenda Acerbi-Juan Jesus potrebbe non essere chiusa completamente. Anzi: un nuovo capitolo rischia di essere destinato a palesarsi presto. L'articolo prosegue qui sotto