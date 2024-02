Renato Sanches subito via dalla Roma per il Besiktas? Mercato ancora aperto per il trasferimento

Il Besiktas sta lavorando per portare a Istanbul sia il centrocampista della Roma che James Rodriguez come ultimi colpi.

Dalla Romania all'Australia, dalla Svizzera alle Seychelles. Nonostante il calciomercato italiano in entrata sia chiuso dall'1 febbraio, sono tanti i campionati mondiali ancora in grado di acquistare nuovi giocatori. Tra questi c'è la Turchia, con i club di Istanbul decisi a migliorare la propria rosa per gli ultimi quattro mesi di campionato.

Fenerbahce e Galatasaray, così come il Besiktas, sono al lavoro per acquistare un paio di elementi in grado di alzare il livello della rosa negli ultimissimi giorni di mercato. In particolare è la formazione bianconera a puntare nuovi rinforzi con insistenza.

Fuori dalla lotta per il titolo, il Besiktas vuole chiudere al terzo posto con due acquisti importanti: Renato Sanches della Roma e James Rodriguez.