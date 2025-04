Lo spogliatoio del Real Madrid in subbuglio: c'è la chiave per la rimonta in Champions

Secondo quanto riferito, il Real Madrid ha avviato un'inchiesta sulla sua spregevole prestazione contro l'Arsenal, cercando di trovare la chiave per r

La trasferta di Londra non era certo facile, ma in pochi si sarebbero aspettati una vittoria dell'Arsenal per 3-0. Il Real Madrid è caduto malamente all'Emirates Stadium, risultando ora gli sfavoriti per il passaggio del turno.

Al termine di un sconfitta per nulla attesa, almeno in questi termini, lo spogliatoio Real Madrid ha provato a reagire parlando a lungo nella 'pancia' dell'Emirates su come are per rimontare il pesante tris.

In palio, per Real Madrid ed Arsenal, ci sono le semifinali di Champions e una tra PSG ed Aston Villa.