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Francesco Schirru

La Spagna avrà cinque squadre in Champions, niente da fare per la Germania. E l'Inghilterra punta alle sei

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L'Italia chiude al quinto posto nel Ranking UEFA, Spagna e Inghilterra confermano le cinque squadre in Champions anche nella prossima annata. Ma la Premier potrebbe averne nuovamente sei.

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Il Betis, quinta in classifica della Liga, ringrazia il Rayo Vallecano finalista di Conference League, vista la concreta possibilità di giocare la prossima Champions nonostante l'attuale posizione di classifica. Come nella stagione in corso, infatti, la Liga avrà uno slot in più anche nella Champions 26/27, visto il secondo posto ufficiale nel Ranking UEFA, la graduatoria che premia le migliori due nazioni del continente permettendo loro di avere un'ulteriore team rispetto a quelle previste.

L'Inghilterra aveva ottenuto il primo posto e il posto Champions in più già nelle prossime settimane, ora è il turno della Spagna: la vittoria del Rayo in Conference, con conseguente passaggio alla finale che la vedrà di scena proprio contro la britannica Crystal Palace, ha reso impossibile il sorpasso della Germania terza, che nonostante il Friburgo in finale di Europa League paga il mancato accesso del Bayern a quella di Champions.

Una distanza minima quella tra secondo e terzo posto del Ranking UEFA, ma che non potrà essere colmato con la sola finale del Friburgo: 22,093 i punti della Spagna/Liga, 21.785 quelli della Germania/Bundesliga, che anche nel 2026/2027 dovrà accontentarsi di quattro squadre in Champions, come la Serie A.

  • LA QUINTA SPAGNOLA

    A +6 sul Celta Vigo a quattro turni dal termine, il Betis è la grande favorita per il quinto posto nella Liga, quello che porterà in Champions.

    Barcellona, Real Madrid, Villarreal e Atletico Madrid hanno già ottenuto il pass per il massimo torneo, mentre il Betis potrebbe raggiungerlo matematicamente nel breve periodo, nonostante il Celta Vigo abbia ancora l'opportunità di superare il team di Siviglia e accedere alla Champions.

    Nonostante la matematica non condanni Getafe e Athletic Bilbao, il -9 dal quinto posto con soli 12 punti a disposizione rende praticamente impossibile pensare a una squadra diversa da Betis o Celta nella prossima Champions.

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  • L'ITALIA CHIUDE QUINTA

    A inizio 2026 l'Italia era tra le nazioni in lotta per il secondo posto nel Ranking UEFA, conscia di una Premier oramai verso il primo posto, poi confermato.

    Alla fine, però, le squadre della Serie A sono cadute una dopo l'altra, portando Germania e Spagna a contendersi la seconda piazza. L'Italia è stata nel frattempo superata anche dal Portogallo, che come i colleghi tedeschi e italiani dovrà avere il solito numero di squadre nella prossima Champions League.

    Niente da fare dunque per la Serie A, che ha avuto modo di contare su cinque squadre e non quattro nella prima edizione con il nuovo format, ovvero quella della passata stagione: ci riproverà nel corso del 2026/2027.

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  • SEI SQUADRE INGLESI

    Nel 2026/2027 la Premier ha presentato ai nastri di partenza della Champions League ben sei squadre rispetto alle quattro minime: una è arrivata tramite il Ranking UEFA e il quinto posto in campionato, l'altra grazie alla vittoria dell'Europa League da parte del Tottenham, qualificata di diritto alla Champions successiva come da regolamento. Un evento che potrebbe ripetersi.

    L'Inghilterra avrà un minimo di cinque squadre, ma le sei potrebbero essere dietro l'angolo: qualora l'Aston Villa finalista di Europa League riesca a battere il Frburgo, arrivando poi sesta in campionato, allora la Premier conterà sui primi cinque team del campionato oltre al team di Birmingham guidato da Emery, ancora una volta maestro di coppe. Comunque vada la finale contro il Friburgo di capitan Vincenzo Grifo.