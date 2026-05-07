La Spagna avrà cinque squadre in Champions, niente da fare per la Germania. E l'Inghilterra punta alle sei

Il Betis, quinta in classifica della Liga, ringrazia il Rayo Vallecano finalista di Conference League, vista la concreta possibilità di giocare la prossima Champions nonostante l'attuale posizione di classifica. Come nella stagione in corso, infatti, la Liga avrà uno slot in più anche nella Champions 26/27, visto il secondo posto ufficiale nel Ranking UEFA, la graduatoria che premia le migliori due nazioni del continente permettendo loro di avere un'ulteriore team rispetto a quelle previste.
L'Inghilterra aveva ottenuto il primo posto e il posto Champions in più già nelle prossime settimane, ora è il turno della Spagna: la vittoria del Rayo in Conference, con conseguente passaggio alla finale che la vedrà di scena proprio contro la britannica Crystal Palace, ha reso impossibile il sorpasso della Germania terza, che nonostante il Friburgo in finale di Europa League paga il mancato accesso del Bayern a quella di Champions.
Una distanza minima quella tra secondo e terzo posto del Ranking UEFA, ma che non potrà essere colmato con la sola finale del Friburgo: 22,093 i punti della Spagna/Liga, 21.785 quelli della Germania/Bundesliga, che anche nel 2026/2027 dovrà accontentarsi di quattro squadre in Champions, come la Serie A.