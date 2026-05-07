La Spagna avrà cinque squadre in Champions, niente da fare per la Germania. E l'Inghilterra punta alle sei

A inizio 2026 l'Italia era tra le nazioni in lotta per il secondo posto nel Ranking UEFA, conscia di una Premier oramai verso il primo posto, poi confermato.

Alla fine, però, le squadre della Serie A sono cadute una dopo l'altra, portando Germania e Spagna a contendersi la seconda piazza. L'Italia è stata nel frattempo superata anche dal Portogallo, che come i colleghi tedeschi e italiani dovrà avere il solito numero di squadre nella prossima Champions League.

Niente da fare dunque per la Serie A, che ha avuto modo di contare su cinque squadre e non quattro nella prima edizione con il nuovo format, ovvero quella della passata stagione: ci riproverà nel corso del 2026/2027.