Il Ranking UEFA dopo il giovedì europeo: la Serie A rosicchia punti, ma il secondo posto è ancora complicatissimo

La batosta dell'Atalanta in Champions, che, a meno di colpi di scena da storia del calcio, permetterà al Bayern di giocare ai quarti eliminando la presenza italiana nel massimo torneo continentale, ha anche spazzato quasi completamente via le residue speranze della Serie A in termini di Ranking UEFA. Nonostante non ci sia ancora la matematica impossibilità di avere cinque squadre nella prossima Champions League, ovvero le prime cinque del campionato e non come di consueto quattro, questa potrebbe arrivare rapidamente, già nel ritorno dei vari ottavi.
Non si tratta solamente delle poche squadre italiane presenti, con una sola certa (Bologna o Roma), nella prossima fase e una in dubbio (la Fiorentina), ma anche della conferma di spagnole e tedesche, ancora in gioco e con la possibilità di sfruttare il proprio vantaggio accumulato rispetto alla Serie A.
Con l'Inghilterra che avrà ancora una volta cinque squadre in Champions visti gli ottimi risultati dei tre tornei continentali 2025/2026, sembra proprio che Spagna e Germania si contenderanno il posto restante: per entrambe sarebbe una seconda volta dall'arrivo del nuovo regolamento, che permette alle prime due nazioni nella classifica del Ranking di portare un team in più rispetto allo standard del proprio campionato (anche Liga e Bundesliga hanno quattro squadre minime assicurate, al pari di Premier e Serie A). Fino a quando sarà possibile, però, l'Italia proverà a compiere l'impresa.