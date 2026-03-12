Il Ranking UEFA dopo il giovedì europeo: la Serie A rosicchia punti, ma il secondo posto è ancora complicatissimo

La Serie A ha ottenuto 2 punti dal pareggio di Bologna e Roma, match dal quale per forza di cose ne sarebbero arrivati di certi, e altri 2 dal match della Fiorentina. Insomma, il punteggio massimo ottenibile nel giovedì di Europa League e Conference, in cui la Bundesliga ha deluso e la Liga non ha certo brillato.

Il problema, per l'Italia e la Serie A, è che la corsa per scavalcare Bundesliga e Liga sarebbe possibile solamente con due squadre in finale tra Europa League e Conference, oltre a un numero minimo (realmente minimo) di spagnole e tedesche nelle prossime fasi europee: l'andata di giovedì 12, insomma, dovrà ripetersi anche tra sette giorni per poter realmente sperare in una clamorosa rimonta.

La Serie A ha sì guadagnato punti su Spagna e Germania, ma in maniera minima. Escludendo dal discorso la Champions, in cui Atletico, Real, Bayern e forse Barcellona giocheranno i quarti, in Europa League e Conference dovrà esserci un solo scenario per poter lottare dai quarti in poi: Fiorentina e Bologna/Roma avanti prima di tutto, ma anche le eliminazioni di Friburgo, Stoccarda, Mainz, Betis, Celta e Rayo.

Impossibile? Forse non tutte le squadre usciranno, ma c'è da dire che nell'andata è arrivato un solo successo nei sei incontri di queste squadre.