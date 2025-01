Ranieri si gode la Roma senza cullarsi troppo: "Dobbiamo far vedere che abbiamo passato la 'nuttata'"

C. Ranieri

Roma vs Lazio

Le parole di Ranieri dopo il derby vinto dalla sua Roma: "Sono disponibile a restare fino a fine anno, poi Dio provvederà. La rissa? Dispiace molto".

Chiamatelo pure 'Mister Derby': quinta vittoria su cinque stracittadine della Capitale per Claudio Ranieri, vero e proprio specialista di uno dei match più sentiti d'Italia.

Il 2-0 inferto alla Lazio ha regalato una grande gioia ai tifosi della Roma, dopo tante delusioni con tanto di ribaltoni in panchina fino al ritorno di Sir Claudio, acclamato dal popolo giallorosso al suo arrivo.

Intervistato da 'DAZN', Ranieri non ha però esultato troppo per una vittoria che dovrà agire da stimolo per continuare a migliorare una classifica ancora troppo deficitaria.