Ranieri alla Roma, i tifosi giallorossi lo attendono anche per i Derby. Nessuno è mai stato così decisivo nella storia della Serie A

Quando si parla di Derby italiani, Ranieri è un esperto: ha vissuto quello di Genova, Milano, Roma e Torino con numeri estremamente positivi.

A Londra per incontrare i Friedkin e dare il via al ritorno alla Roma. Claudio Ranieri ha cambiato idea sul ritirarsi dal calcio dei club, considerando che a sorpresa ha bussato alla sua porta romana la squadra del suo cuore. Il suo ritorno non è ancora certo, ma si sta andando in quella direzione. Direzione che i tifosi giallorossi adorano, per la stima nei confronti dell'ex Cagliari, per il suo amore per la Lupa. E sì, anche per quanto fatto nei Derby, non solo quello capitolino.

Quando parliamo di Claudio Ranieri non discutiamo solamente di un aggiustatutto in grado di sistemare anche le crepe più estese, ma anche di un vincente. Nonostante abbia vinto un solo campionato, quello celeberrimo alla guida del Leicester, il Sir è sempre stato visto come un vincente, che ha spesso preferito guidare squadre non al top, ma che sapeva di poter aggiustare.

Un vincente, si diceva. Oltre ai trofei, Ranieri ha conquistato anche altre coppe in Italia, Spagna e Inghilterra, ma è divenuto eroe per la sua nota caratteristiche di conquistare i Derby cittadini praticamente sempre. Un dato che a Roma è visto come il più importante possibile.