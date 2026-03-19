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Rakow-Fiorentina, con quali risultati passano i viola? Si riparte dal 2-1 dell'andata

Fiorentina in terra polacca per provare a qualificarsi ai quarti di Conference League. Nel match d'andata i viola hanno vinto di misura, per 2-1.

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  • DOVE VEDERE RAKOW-FIORENTINA IN TV

    - Sky (canale 201 e 253, Sky Sport Uno e Sky Sport)

    - Sky Go (canale 201 e 253, Sky Sport Uno e Sky Sport)

    - NOW (canale 201 e 253, Sky Sport Uno e Sky Sport)



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  • COSA SERVE ALLA FIORENTINA PER QUALIFICARSI

    Dopo il 2-1 dell'andata, la Fiorentina vola ai quarti di Conference League pareggiando o vincendo contro il Rakow.

    Qualsiasi sia il tipo di risultato in termini di pareggio o vittoria, in questo caso la Fiorentina si qualifica ai quarti di finale senza supplementari o rigori.

    Dallo 0-1 all'1-1, passando per lo 0-2 e via dicendo, la Fiorentina ha una serie di risultati che la trasporterebbero al turno successivo di Conference.

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  • RAKOW-FIORENTINA AI SUPPLEMENTARI

    Rakow-Fiorentina potrebbe anche proseguire oltre i novanta minuti regolamentari e dunque ai tempi supplementari.

    Qualora la Fiorentina al 90' si trovasse sotto di un goal, per esempio con il risultato di 1-0, 2-1 o 3-2, allora la gara contro il Rakow proseguirebbe con due tempi extra da 15 minuti ed eventualmente con i calci di rigore.

    Da alcuni anni non esiste più la regola che considera doppio un goal segnato in trasferta, ragion per cui ogni parità di goal tra andata e ritorn prolunga la sfida oltre il novantesimo minuto.

  • I QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

    Qualora la Fiorentina riesca a passare il turno di Conference, sfiderà nei quarti del torneo 2026 una tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

    La squadra inglese e quella cipriota hanno pareggiato la prima sfida degli ottavi per 0-0 e dunque la qualificazione ai quarti è ampiamente in bilico.

    La Fiorentina ha giocato tutte le edizioni della Conference dalla sua nascita, perdendo le finali contro West Ham e Olympiakos, arrivando in semifinale nella scorsa stagione.

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