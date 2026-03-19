Rakow-Fiorentina, con quali risultati passano i viola? Si riparte dal 2-1 dell'andata

Qualora la Fiorentina riesca a passare il turno di Conference, sfiderà nei quarti del torneo 2026 una tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

La squadra inglese e quella cipriota hanno pareggiato la prima sfida degli ottavi per 0-0 e dunque la qualificazione ai quarti è ampiamente in bilico.

La Fiorentina ha giocato tutte le edizioni della Conference dalla sua nascita, perdendo le finali contro West Ham e Olympiakos, arrivando in semifinale nella scorsa stagione.