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Roberto Piccoli FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Rakow-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: Ndour più Piccoli vale il pari, Pongracic chiude i conti da centrocampo, che simulazione di Brunes

Dopo lo svantaggio iniziale contro il Rakow, la Fiorentina prima trova il pari grazie alla collaborazione di Ndour e Piccoli, poi raddoppia a tempo praticamente scaduto, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Conference League.

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Dopo il largo successo in campionato contro la Cremonese, serviva un’altra prova convincente e la Fiorentina non delude vincendo 2-1 in Polonia contro il Rakow, successo che vale l’accesso ai quarti di finale di Conference League.

L’avvio di gara è bloccato: il Rakow prova fin da subito a mettere pressione ai viola, senza però creare problemi alla retroguardia di Vanoli, mentre la Fiorentina si rende pericolosa un paio di volte con Kean, prendendo progressivamente il controllo del gioco e chiudendo il primo tempo sullo 0-0.

All’inizio della ripresa arriva subito la doccia fredda per i toscani: Struski approfitta di una marcatura leggera di Ndour e sorprende Christensen sul primo palo con un destro rasoterra. I viola provano a reagire: Parisi è murato da Zych, poi Piccoli colpisce di testa il palo esterno.

Il pari arriva grazie a una conclusione fortunata: Piccoli scambia con Ndour, che calcia dal limite dell’area. La palla colpisce proprio l’ex Cagliari, cambia traiettoria e spiazza Zych. Nel finale assedio del Rakow, con un rigore inizialmente assegnato poi annullato dal VAR per simulazione di Braut Brunes (ammonito), e - nell'ultima azione del match con tutti gli avversari spinti all'attacco, portiere compreso - Pongracic trova il definitivo 1-2 da centrocampo.

  • PAGELLE RAKOW

    Probabilmente tra i meno positivi nel primo tempo, Struski (voto 7) apre il match all’inizio della ripresa: sorprende la difesa della Fiorentina con un destro angolato, facendo scattare il primo campanello d’allarme per gli avversari.

    Racotivan (voto 5.5) fatica a contenere un Kean non al meglio della condizione, poi va in difficoltà nel duello con Piccoli: una prestazione tutt’altro che memorabile. Svarnas (voto 5.5) ha vita facile nel primo tempo con Harrison, ma con l’avanzamento di Parisi la sua partita si complica. 

    Brunes (voto 5) scompare tra le maglie di Ranieri e Comuzzo: l’unica azione degna di nota è una simulazione a pochi minuti dalla fine, inizialmente premiata con un rigore, poi annullato dal VAR che evidenzia il tuffo dell’attaccante norvegese.

    VOTI RAKOW (3-4-3): Zych 6.5; Tudor 6 (19' Mosor 6), Racovjtan 5.5, Svarnas 5.5; Ameyaw 6, Struski 7 (80' Bulat sv), Repka 6, Jean Carlos 6.5 (80' Adriano sv); Makuch 6 (79' Rocha sv), Brunes 5, Lopez 6.5. All. Tomczyk.

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  • PAGELLE FIORENTINA

    Una deviazione quanto mai fortunata sulla rete dell’1-1, un tocco involontario che sorprende Zych, fino a quel momento sempre attento: Piccoli (voto 7) entra e cambia la partita. Prima un colpo di testa fuori di poco, poi lo scambio con Ndour (voto 6.5) che porta al pareggio. Proprio quest’ultimo, sul gol del pareggio, riscatta l’errore sul vantaggio avversario: la sua marcatura su Struski è troppo leggera, con il polacco libero di concludere indisturbato.

    Continua il momento positivo di Parisi (voto 7): l’esterno, inizialmente terzino sinistro nella prima ora di gioco e poi di nuovo alto a destra, è sempre tra i più pericolosi, mostrando elettricità che manda in tilt gli avversari. Non convince Fabbian (voto 5.5): l’ex Bologna appare spesso impreciso, fatica a far girare il pallone in fase di possesso e non risulta mai pericoloso in area avversaria.

    VOTI FIORENTINA (4-3-3): Christensen 5.5; Dodò 6.5, Comuzzo 6, Ranieri 6, Parisi 7; Fabbian 5.5, Fagioli 6.5 (91' Mandragora sv), Ndour 6.5; Harrison 6 (91' Gudmundsson sv), Kean 6 (61' Piccoli 7), Fazzini 6 (61' Gosens 6). All. Vanoli.

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  • TABELLINO RAKOW-FIORENTINA 1-2

    Marcatori: 46' Struski, 68' Ndour, 97' Pongracic

    RAKOW (3-4-3): Zych 6.5; Tudor 6 (19' Mosor 6), Racovjtan 5.5, Svarnas 5.5; Ameyaw 6, Struski 7 (80' Bulat sv), Repka 6, Jean Carlos 6.5 (80' Adriano sv); Makuch 6 (79' Rocha sv), Brunes 5, Lopez 6.5. All. Tomczyk.

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen 5.5; Dodò 6.5 (88' Pongracic 6.5), Comuzzo 6, Ranieri 6, Parisi 7; Fabbian 5.5, Fagioli 6.5 (91' Mandragora sv), Ndour 6.5; Harrison 6 (91' Gudmundsson sv), Kean 6 (61' Piccoli 7), Fazzini 6 (61' Gosens 6). All. Vanoli.

    Arbitro: Juan Martinez Munuera

    Ammoniti: 71' Dodo, 85' Rocha, 85' Ndour, 86' Brunes, 90' Pongracic

    Espulsi: -

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