Rakow-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: Ndour più Piccoli vale il pari, Pongracic chiude i conti da centrocampo, che simulazione di Brunes

Una deviazione quanto mai fortunata sulla rete dell’1-1, un tocco involontario che sorprende Zych, fino a quel momento sempre attento: Piccoli (voto 7) entra e cambia la partita. Prima un colpo di testa fuori di poco, poi lo scambio con Ndour (voto 6.5) che porta al pareggio. Proprio quest’ultimo, sul gol del pareggio, riscatta l’errore sul vantaggio avversario: la sua marcatura su Struski è troppo leggera, con il polacco libero di concludere indisturbato.

Continua il momento positivo di Parisi (voto 7): l’esterno, inizialmente terzino sinistro nella prima ora di gioco e poi di nuovo alto a destra, è sempre tra i più pericolosi, mostrando elettricità che manda in tilt gli avversari. Non convince Fabbian (voto 5.5): l’ex Bologna appare spesso impreciso, fatica a far girare il pallone in fase di possesso e non risulta mai pericoloso in area avversaria.

VOTI FIORENTINA (4-3-3): Christensen 5.5; Dodò 6.5, Comuzzo 6, Ranieri 6, Parisi 7; Fabbian 5.5, Fagioli 6.5 (91' Mandragora sv), Ndour 6.5; Harrison 6 (91' Gudmundsson sv), Kean 6 (61' Piccoli 7), Fazzini 6 (61' Gosens 6). All. Vanoli.