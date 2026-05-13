Rafa Nadal si esclude dalla corsa alla presidenza del Real Madrid: "Circolate voci non vere"

Una delle più grandi leggende del tennis mondiale candidata alla presidenza del Real Madrid.
Nelle ultime ore avevano preso sempre più corpo in Spagna, le voci che volevano Rafa Nadal pronto a sfidare Florentino Perez per il ruolo di numero uno del club Blanco.
Rumors che si erano fatte più forti dopo che lo stesso Florentino Perez, nella giornata di martedì, aveva annunciato di aver di aver incaricato il consiglio elettorale di iniziare il processo per preparare le elezioni per il nuovo consiglio di amministrazione.