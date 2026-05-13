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Leonardo Gualano

Rafa Nadal si esclude dalla corsa alla presidenza del Real Madrid: "Circolate voci non vere"

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L'ex fuoriclasse e numero uno del tennis mondiale, Rafa Nadal, ha smentito le voci che lo volevano pronto a sfidare Florentino Perez per la presidenza del Real Madrid.

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Una delle più grandi leggende del tennis mondiale candidata alla presidenza del Real Madrid.

Nelle ultime ore avevano preso sempre più corpo in Spagna, le voci che volevano Rafa Nadal pronto a sfidare Florentino Perez per il ruolo di numero uno del club Blanco.

Rumors che si erano fatte più forti dopo che lo stesso Florentino Perez, nella giornata di martedì, aveva annunciato di aver di aver incaricato il consiglio elettorale di iniziare il processo per preparare le elezioni per il nuovo consiglio di amministrazione.

  • Florentino Perez

    LA DECISIONE DI FLORENTINO PEREZ

    Florentino Perez ha annunciato la decisione di indire nuove elezioni nel corso di una conferenza stampa organizzata con urgenza nella giornata di martedì.

    "Al Real Madrid non c'è un solo proprietario, ci sono mille soci che compongono il club. Ho preso questa decisione perché si è venuta a creare una situazione assurda, figlia di campagne che vanno contro gli interessi del Real Madrid e contro di me. Sappiamo che i risultati non sono stati dei migliori, ma nello sport non si vince sempre. Si sta approfittando di questa situazione per attaccarmi personalmente. Io mi candiderò, c'è gente che vuole impadronirsi del club abbiamo reso il più grande al mondo".

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    LA SMENTITA DI NADAL

    Rafa Nadal, nel corso degli anni, non ha mai nascosto il fatto di essere un grande tifoso del Real Madrid.

    Anche per questo motivo, nelle ultime ore avevano preso più vigore le voci che lo volevano pronto a candidarsi per il ruolo di nuovo presidente.

    L'ex fuoriclasse tuttavia, non sarà tra coloro che proveranno a sfidare Florentino Perez ed è stato lui stesso a comunicarlo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X.

    "Ho letto informazioni che mi collegano a possibili candidature alla presidenza del Real Madrid. Vorrei chiarire che non sono vere".



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  • L'OPZIONE ENRIQUE RIQUELME

    Se Rafa Nadal ha dunque escluso un suoi possibile coinvolgimento nelle elezioni per il nuovo presidente del Real Madrid, in Spagna sta circolando il nome di Enrique Riquelme come possibile avversario di Florentino Perez.

    Secondo quanto riportato da 'AS' infatti, l'imprenditore 37enne proprietario e presidente del gruppo Cox Energy, ha deciso di fare ritorno dal Messico, dove si trovava per motivi di affari, per incontrare il suo entourage e valutare una possibile candidatura, da lui già accennata nel 2021.

  • I MARGINI DI MANOVRA

    Lo spazio di manovra potrebbe comunque non essere ampio: entro dieci giorni va costituito un consiglio di amministrazione composto da nove persone, con un vice presindente che sia socio da almeno quindici anni.

    Inoltre dovrà essere raccolta una cifra di garanzia pari al 15% del bilancio, e dunque 187 milioni di euro.

    Riquelme, la cui azienda ha recentemente finalizzato l'acquisizione di Iberdrola Mexico per 4 miliardi di euro, valuterà tuttavia la possibilità di candidarsi.

    Figlio di un ex membro del consiglio di amministrazione del Real Madrid, può già contare su un requisito importante: è socio del club da oltre venti anni, cosa questa che lo rende eleggibile.

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