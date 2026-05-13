Rafa Nadal si esclude dalla corsa alla presidenza del Real Madrid: "Circolate voci non vere"

Florentino Perez ha annunciato la decisione di indire nuove elezioni nel corso di una conferenza stampa organizzata con urgenza nella giornata di martedì.

"Al Real Madrid non c'è un solo proprietario, ci sono mille soci che compongono il club. Ho preso questa decisione perché si è venuta a creare una situazione assurda, figlia di campagne che vanno contro gli interessi del Real Madrid e contro di me. Sappiamo che i risultati non sono stati dei migliori, ma nello sport non si vince sempre. Si sta approfittando di questa situazione per attaccarmi personalmente. Io mi candiderò, c'è gente che vuole impadronirsi del club abbiamo reso il più grande al mondo".