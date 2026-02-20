Rafa Leao già in clima Derby: “Una questione di vita o di morte e io voglio vivere”

“Ibrahimovic era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta giocò una partita di allenamento con alcuni Primavera e, dopo aver perso, andò dall’allenatore e gli disse che quella era l’ultima volta che i ragazzi sarebbero venuti ad allenarsi con noi. Per me è sempre stata una pressione positiva: puoi imparare tanto da persone così. Se ti parlano è perché sono interessate a te ed anche oggi ci parlo tanto, abbiamo un bel rapporto. Mi ha aiutato tanto e so che, se ho bisogno di qualcosa, lui per me c’è sempre”.