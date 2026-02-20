Rafa Leao già in clima Derby: “Una questione di vita o di morte e io voglio vivere”

Arrivato al Milan nell’estate del 2019, Rafael Leao nel corso degli anni si è consacrato come uno dei leader tecnici della compagine rossonera.
Con i meneghini ha vinto, da straordinario protagonista, uno storico Scudetto nel 2022 ed oggi è una delle punte di diamante del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.
L’attaccante lusitano, in un’intervista rilasciata a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di ‘Kickin' It’, ha parlato della sua esperienza al Milan, del momento che sta vivendo ed anche della rivalità con l’Inter.