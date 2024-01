Radu richiesto in Arabia Saudita: trattativa in corso con l'Inter

Il portiere rumeno può lasciare subito il Bournemouth e la Premier League: contatti in corso tra l'Al Shabab e l'Inter per il suo passaggio a gennaio.

Sirene saudite per Ionut Radu. Il portiere rumeno di proprietà dell’Inter e in prestito al Bournemouth può lasciare la Premier League e trasferirsi in Arabia Saudita.

Nelle ultime ore, l’Al Shabab ha mostrato interesse per l’ex estremo difensore del Genoa e ha avviato una trattativa con l’Inter, che detiene il cartellino di Radu, per portarlo in Pro League.

Il club saudita è alla ricerca del sostituto del sudcoreano Seung-gyu Kim e vorrebbe puntare proprio sul classe 1997 per affidargli il ruolo di titolare da qui a fine stagione.

L’avventura in Premier League con il Bournemouth non decolla e il portiere rumeno potrebbe, dunque, decidere di lasciare con sei mesi d’anticipo rispetto all’accordo l’Inghilterra e accettare il corteggiamento dell’Al Shabab.