Radonjic lascia il Torino: accordo con il Maiorca

Il serbo saluta il Torino e la Serie A: giocherà col Maiorca in Liga dopo le voci su un interesse del Monza.

L'addio era nell'aria e, a ridosso del gong della finestra invernale del calciomercato, vedrà la luce: Nemanja Radonjic è davvero ad un passo dal lasciare ufficialmente il Torino.

È tutto fatto per l'approdo in Spagna del trequartista serbo, atteso dall'avventura in Liga con la maglia del Maiorca, club attualmente al quindicesimo posto nel massimo campionato spagnolo.

Una separazione dai tratti scontati, complici le continue tensioni tra Radonjic e l'allenatore Juric che hanno indotto Cairo ad accettare l'offerta maiorchina.