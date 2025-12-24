Rabiot non si accontenta di un Milan in Champions: “Punto più in alto, potrei farmi un tatuaggio se vinciamo lo Scudetto”

Approdato al Milan nel corso delle battute finali della sessione estiva di calciomercato, Adrien Rabiot ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei pilastri della squadra rossonera.
Titolare inamovibile a centrocampo, all’ombra del Duomo ha ritrovato un allenatore come Massimiliano Allegri, che lo conosce alla perfezione, visti i trascorsi insieme alla Juventus, e che lo ha voluto nuovamente con forza al suo fianco.
Rabiot, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky’, ha parlato di come sta vivendo questa avventura meneghina.