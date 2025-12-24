Rabiot non si accontenta di un Milan in Champions: “Punto più in alto, potrei farmi un tatuaggio se vinciamo lo Scudetto”

“Al Milan mi sono trovato bene fin da subito, stiamo facendo un bel percorso in campionato. All’inizio non sapevo bene, perché c’erano tanti giocatori, ma ho visto la squadra lavorare bene e seguire fin da subito il mister. Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, anche se è difficile giocare tutte le partite allo stesso livello ed è un qualcosa sul quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo cercare di ritrovare la solidità e di tenere lo stesso livello contro tutti. Forse anche noi giocatori più esperti dobbiamo dare un po’ più di voce ai giovani, so che non è facile per tutti giocare in un grande club come il Milan. Bisogna essere sempre sul pezzo, la gente chiede tanto ed è normale, ma è questo che ti fa diventare un giocatore internazionale”.