Quarto posto, si infiamma la lotta Champions: Como, Juventus, Roma e Atalanta, rischio pari punti

Il pareggio del Como nel primo match post sosta, le vittorie di Atalanta e Juventus e la sconfitta della Roma hanno ulteriormente ingarbugliato la lotta per il quarto posto. A sette turni dal termine del campionato 2025/2026 non è ancora chiaro chi riuscirà ad ottenere una qualificazione nella prossima Champions League, posto che i primi tre slot sembrano nelle mani di Napoli, Milan e soprattutto Inter: ora si fa sul serio.

Con appena 21 punti ancora sul tavolo, le quattro squadre in lotta per il ritorno nel massimo torneo continentale si trovano nel giro di cinque punti, con ogni turno che potrebbe ribaltare le cose e portare a una nuova formazione da superare a sua volta. Gli scontri diretti non mancheranno, così come i match durissimi.

In questo scenario esiste una netta possibilità di vedere due o più squadre appaiate al quarto posto, costringendo la solita classifica avulsa a intervenire nella questione per premiare chi, oltre i punti, ha avuto modo di ergersi ulteriormente sopra le proprie costanti rivali della stagione 2025/2026.