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De Roon McKennie Juventus AtalantaGetty Images
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Quarto posto, si infiamma la lotta Champions: Como, Juventus, Roma e Atalanta, rischio pari punti

Serie A
Atalanta vs Juventus
Como vs Inter
Como
Inter
Atalanta
Juventus

A sette giornate dal termine Inter, Napoli e Milan volano verso i primi tre posti, mentre per il quarto sarà una lotta all'ultimo punto. E attenzione all'arrivo di due o più squadre appaiate.

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Il pareggio del Como nel primo match post sosta, le vittorie di Atalanta e Juventus e la sconfitta della Roma hanno ulteriormente ingarbugliato la lotta per il quarto posto. A sette turni dal termine del campionato 2025/2026 non è ancora chiaro chi riuscirà ad ottenere una qualificazione nella prossima Champions League, posto che i primi tre slot sembrano nelle mani di Napoli, Milan e soprattutto Inter: ora si fa sul serio.

Con appena 21 punti ancora sul tavolo, le quattro squadre in lotta per il ritorno nel massimo torneo continentale si trovano nel giro di cinque punti, con ogni turno che potrebbe ribaltare le cose e portare a una nuova formazione da superare a sua volta. Gli scontri diretti non mancheranno, così come i match durissimi.

In questo scenario esiste una netta possibilità di vedere due o più squadre appaiate al quarto posto, costringendo la solita classifica avulsa a intervenire nella questione per premiare chi, oltre i punti, ha avuto modo di ergersi ulteriormente sopra le proprie costanti rivali della stagione 2025/2026.

  • DUE SQUADRE A PARI PUNTI

    Mentre l'arrivo a pari punti al primo posto o al 18esimo, ovvero quello che porta in Serie B, prevede uno spareggio, quello di due squadre in quarta posizione prevede di considerare i cari e vecchi scontri diretti.

    Le ultime partite della Serie A definiranno i punti ottenuti da Como, Roma, Atalanta e Juventus negli scontri con le altre tre avversarie: si comincia proprio dal 32esimo turno, in cui la Dea ospiterà i bianconeri per provare ad avvicinarli in graduatoria, anche consdierando un match tra lariani e Inter che potrebbe diminuire ulteriormente la distanza tra il team di Fabregas e quello di Palladino.

    In caso di ulteriore parità negli scontri diretti si considera la differenza reti negli stessi ed eventualmente, nell'ordine: differenza reti generale, reti segnate in generale e infine, sorteggio.

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  • GLI SCONTRI DIRETTI

    Atalanta-Roma 1-0, Roma-Atalanta il 18 aprile

    Juventus-Atalanta 1-1, Atalanta-Juventus il 10 aprile

    Atalanta-Como 1-1, Como-Atalanta 0-0

    Roma-Como 1-0, Como-Roma 2-1

    Como-Juventus 2-0, Juventus-Como 0-2

    Roma-Juventus 3-3, Juventus-Roma 2-1

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  • LA CLASSIFICA AVULSA

    Qualora tre squadre tra Atalanta, Roma, Juventus e Como risultino a pari punti al quarto posto, oppure tutte e quattro chiudano il campionato appaiate, allora verrebbe considerata la classifica avulsa.

    Questa prevede che si considerino tutti gli scontri diretti tra le squadre in questione, così da definire la classifica.

    Attualmente, in vista del 32esimo posto, un arrivo delle quattro squadre a pari punti premierebbe il Como, visti i 9 punti ottenuti. Segue l'Atalanta con 6, dunque la Juventus con 5. La Roma chiude il conto a 4.

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