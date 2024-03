La Juventus di Allegri sta facendo peggio dello scorso anno: l'ultimo periodo ha cambiato tutto

Nel 2023 la Juve si trovava a 49 punti, ma con 10 di penalizzazione: un anno dopo è a 58, un gradino sotto considerando pareggi e vittorie sul campo.

La Juventus non scaccia via la crisi dopo il 2-2 sali e scendi contro l'Atalanta. Superata dal Milan in classifica, Madama ora fa i conti con un solo successo (quello risicato contro il Frosinone) negli ultimi sei turni.

Dalla possibilità di lottare per lo Scudetto la squadra bianconera è finita al terzo posto, superata da quel Milan con cui probabilmente lotterà per la seconda piazza fino al termine di maggio. Bologna, Atalanta e Roma sperano comunque di poter approfittare dei vari passi falsi nei pioli più alti della scala, in un discorso ancora tutto da scrivere.

Il 2-2 del 10 marzo porta la Juventus a 58 punti, uno in meno del Milan e ben 17 rispetto all'Inter, diretta verso lo Scudetto e decisa a conquistare il titolo già ad aprile. La squadra di Inzaghi ha migliorato sè stessa considerando i ventotto turni di un anno fa, mentre Madama è leggermente indietro.