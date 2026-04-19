Quando torna Lukaku a Napoli? C'è la data del suo rientro dal Belgio

E' un momento complicato quello che sta vivendo il Napoli.
La compagine partenopea infatti, è passata nel giro di poche settimane, dalla speranza di poter riaprire il discorso Scudetto, ai recenti risultati a causa dei quali ha visto l'Inter scappare definitivamente via.
Il pareggio contro il Parma e la successiva sconfitta interna contro la Lazio, hanno assunto i contorni della frenata definitiva che lascia a disposizione un unico obiettivo da raggiungere: la qualificazione alla prossima Champions League.
Alle ultime partite non ha preso parte Romelu Lukaku che, come noto, nelle scorse settimane ha deciso di restare di restare in Belgio per ritrovare la migliore condizione fisica.
Ma quando tornerà l'attaccante belga a Napoli per riunirsi al gruppo guidato da Antonio Conte?