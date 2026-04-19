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SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Quando torna Lukaku a Napoli? C'è la data del suo rientro dal Belgio

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Napoli

Dopo circa un mese di assenza, Romelu Lukaku si appresta a fare il suo ritorno a Napoli: nelle ultime settimane ha lavorato da solo in Belgio.

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E' un momento complicato quello che sta vivendo il Napoli.

La compagine partenopea infatti, è passata nel giro di poche settimane, dalla speranza di poter riaprire il discorso Scudetto, ai recenti risultati a causa dei quali ha visto l'Inter scappare definitivamente via.

Il pareggio contro il Parma e la successiva sconfitta interna contro la Lazio, hanno assunto i contorni della frenata definitiva che lascia a disposizione un unico obiettivo da raggiungere: la qualificazione alla prossima Champions League.

Alle ultime partite non ha preso parte Romelu Lukaku che, come noto, nelle scorse settimane ha deciso di restare di restare in Belgio per ritrovare la migliore condizione fisica.

Ma quando tornerà l'attaccante belga a Napoli per riunirsi al gruppo guidato da Antonio Conte?

  • LUKAKU IN BELGIO

    Come è noto, Romelu Lukaku era stato convocato dal Belgio per le amichevoli di marzo contro Stati Uniti e Messico.

    Gare alle quali ha deciso di non prendere parte, ma invece di fare ritorno a Napoli, è rimasto nel suo Paese per seguire un programma di allenamenti personalizzati.

    Lo stesso Lukaku, ha poi spiegato di voler ritrovare la forma migliore e di non voler viceversa voltare le spalle al Napoli.

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  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    La decisione di Lukaku di non fare ritorno a Napoli dopo aver saltato le ultime due amichevoli con il Belgio, ha dato vita ad un vero e proprio caso.

    Il club partenopeo, a fine marzo, attraverso un comunicato ufficiale, ha non ha escluso la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari dopo l'accaduto.

    "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".

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  • QUANDO TORNA LUKAKU A NAPOLI?

    Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Lukaku, attraverso il suo agente Federico Pastorello, ha fatto sapere al Napoli che farà rientro in città nella giornata di lunedì 20 aprile.

    L'attaccante dunque è prossimo al ritorno a Castel Volturno dopo circa un mese di lavoro personalizzato portato avanti tra Bruxelles ed Anversa.

  • COSA ATTENDE LUKAKU?

    Il Napoli ha aperto un procedimento disciplinare ed ha multato il giocatore per non aver risposto a due convocazioni.

    Il club è stato aggiornato quotidianamente sulle tabelle di lavoro dell'attaccante, ma a questo punto resta da capire se lo si rivedrà o meno in campo con la maglia azzurra addosso in questa stagione.

    La prossima settimana sarà dunque più chiaro se il club partenopeo deciderà prendere o meno ulteriori provvedimenti.

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