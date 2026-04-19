Quando torna Lukaku a Napoli? C'è la data del suo rientro dal Belgio

Come è noto, Romelu Lukaku era stato convocato dal Belgio per le amichevoli di marzo contro Stati Uniti e Messico.

Gare alle quali ha deciso di non prendere parte, ma invece di fare ritorno a Napoli, è rimasto nel suo Paese per seguire un programma di allenamenti personalizzati.

Lo stesso Lukaku, ha poi spiegato di voler ritrovare la forma migliore e di non voler viceversa voltare le spalle al Napoli.