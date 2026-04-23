Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime

L’uomo più rappresentativo dell’intera rosa da recuperare per il finale di stagione, senza però affrettare i tempi, anzi – vista la situazione relativamente “tranquilla” – la volontà è quella di non correre nessun rischio.

Lautaro Martinez, leader dell’Inter che corre veloce nella volata tricolore in campionato e che da poco ha ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia, è ancora ai box a causa dell’infortunio al soleo rimediato contro la Roma lo scorso 5 aprile.

Ma a che punto è il suo recupero? L’argentino sarà convocato per Torino-Inter, gara in programma nel prossimo turno di campionato? Tutti gli aggiornamenti.