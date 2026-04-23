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FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime

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Fermo ai box per un problema al soleo, Lautaro Martinez sta proseguendo nel suo programma di recupero: ma quando tornerà a disposizione di Chivu? Gli aggiornamenti.

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L’uomo più rappresentativo dell’intera rosa da recuperare per il finale di stagione, senza però affrettare i tempi, anzi – vista la situazione relativamente “tranquilla” – la volontà è quella di non correre nessun rischio.

Lautaro Martinez, leader dell’Inter che corre veloce nella volata tricolore in campionato e che da poco ha ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia, è ancora ai box a causa dell’infortunio al soleo rimediato contro la Roma lo scorso 5 aprile.

Ma a che punto è il suo recupero? L’argentino sarà convocato per Torino-Inter, gara in programma nel prossimo turno di campionato? Tutti gli aggiornamenti.

  • COME STA LAUTARO MARTINEZ

    Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, vista la situazione di classifica tranquilla dell’Inter – avanti di ben 12 punti su Milan e Napoli secondi  e con in tasca già il pass per la finale di Coppa Italia – non verranno affrettati i tempi di recupero dell’argentino, che potrà così recuperare con calma per questo finale di stagione, senza dimenticare il Mondiale ormai alle porte.

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  • LAUTARO CI SARÀ PER TORINO-INTER?

    Lautaro Martinez dunque continuerà il suo programma di recupero dall’infortunio al soleo che lo ha costretto a saltare le ultime due giornate di campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta in rimonta contro il Como. L’argentino dunque non dovrebbe essere convocato contro il Torino, saltando così anche il prossimo impegno di campionato.

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  • QUANDO TORNA LAUTARO

    Il piano di rientro di Lautaro Martinez prevede dunque il forfait per la gara contro il Torino: se tutto andrà secondo i programmi, l’argentino sarà convocato per la partita contro il Parma, in cui dovrebbe giocare uno spezzone di gara ma probabilmente non dal primo minuto. Minutaggio che potrebbe aumentare nel successivo impegno contro la Lazio, sempre in Serie A, il 9 maggio.

  • OBIETTIVO FINALE DI COPPA ITALIA

    Il vero grande obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di portare Lautaro Martinez nelle migliori condizioni di forma possibili per la finale di Coppa Italia, in programma contro la Lazio il prossimo 13 maggio. Se starà bene Chivu lo schiererà dal primo minuto, riponendo su di lui molto delle speranze di centrare il double Scudetto-Coppa Italia.

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