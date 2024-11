Quando debutta Tuchel con l'Inghilterra? Perché sulla panchina dei Tre Leoni c'è ancora Lee Carsley

Anche contro l'Irlanda toccherà al commissario tecnico ad interim guidare Kane e compagni in Nations League. In attesa del tedesco.

Quattro vittorie su cinque, una sola sconfitta in casa contro la Grecia, il primo posto nel girone proprio in compagnia degli ellenici, battuti per 3-0 al ritorno: l'Inghilterra ha tutta l'intenzione di lasciarsi alle spalle la retrocessione nella Lega B di Nations League e tornare in Lega A.

Per farlo i Tre Leoni, che affrontano l'Irlanda nella sesta e ultima giornata del gruppo 2, possono anche chiudere a pari punti con la Grecia stessa, avendo il conforto degli scontri diretti favorevoli. Sia che chiudano al primo posto, sia che arrivino secondi dovendo quindi disputare lo spareggio contro una terza della Lega A, Kane e compagni lo faranno con Lee Carsley in panchina.

E Thomas Tuchel, il nuovo commissario tecnico ufficializzato a ottobre per raccogliere l'eredità di Gareth Southgate, dov'è? Quando potrà debuttare sulla panchina dell'Inghilterra l'ex allenatore di PSG, Chelsea e Bayern?