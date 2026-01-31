Dopo settimane di trattative, operazioni più o meno clamorose e colpi di scena, è arrivata alle battute finali questa sessione di calciomercato invernale.
Una finestra da sempre definita da molti di ‘riparazione’, ma che molti club hanno utilizzato non solo per migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori, ma anche per iniziare a portarsi avanti in ottica stagione 2026-2027.
In Italia il calciomercato invernale si è aperto ufficialmente lo scorso 2 gennaio ed ora si sta avvicinando ad ampi passi verso la sua naturale conclusione.
Quando si chiuderà dunque la finestra invernale di calciomercato?