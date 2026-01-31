Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pallone Serie A 2026Lega Serie A / PUMA
Leonardo Gualano

Quando chiude il calciomercato invernale 2026: data e orario per l’Italia e i principali campionati esteri

La sessione invernale di calciomercato sta giungendo alla sua naturale conclusione: quando chiude in Italia e all’estero.

Pubblicità

Dopo settimane di trattative, operazioni più o meno clamorose e colpi di scena, è arrivata alle battute finali questa sessione di calciomercato invernale.

Una finestra da sempre definita da molti di ‘riparazione’, ma che molti club hanno utilizzato non solo per migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori, ma anche per iniziare a portarsi avanti in ottica stagione 2026-2027.

In Italia il calciomercato invernale si è aperto ufficialmente lo scorso 2 gennaio ed ora si sta avvicinando ad ampi passi verso la sua naturale conclusione.

Quando si chiuderà dunque la finestra invernale di calciomercato?

  • LA CHIUSURA IL 2 FEBBRAIO

    In Italia la finestra invernale di calciomercato si chiuderà ufficialmente il prossimo lunedì 2 febbraio 2026.

    E’ questa la deadline che è stata fissata ad un mese esatto dalla sua apertura.

    Sarà solo entro questa giornata, che le società di Serie A, Serie B e Serie C, potranno chiudere le rispettive operazioni.

    • Pubblicità

  • L’ORARIO DI CHIUSURA

    Le varie società impegnate nelle ultime trattative di questa sessione di calciomercato, dovranno chiudere le proprie operazioni entro le ore 20,00 di lunedì 2 febbraio 2026. 

    Entro tale orario, andranno depositati i contratti e, come sempre accaduto in passato, non saranno concesse deroghe.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • STOP AGLI ACQUISTI, MA CESSIONI POSSIBILI

    Va ricordato che le società italiane non potranno acquistare giocatori, e dunque depositare i loro contratti, oltre le ore 20,00 di lunedì 2 febbraio 2026, ma potranno viceversa continuare a cederne.

    Questo ovviamente nel caso in cui vengano trovati accordi con società che militano in Paesi nei quali la chiusura della finestra di calciomercato è prevista in date (o orari) successive a quella stabilita in Italia.

  • QUANDO CHIUDE IL CALCIOMERCATO ALL’ESTERO?

    Come detto, in non tutti i Paesi, la sessione invernale di calciomercato finisce lo stesso giorno o allo stesso orario.

    Di seguito le date di chiusura delle principali finestre di mercato:

    • GERMANIA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00
    • FRANCIA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 
    • INGHILTERRA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 
    • SPAGNA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 23.00 
    • ARABIA SAUDITA - Lunedì 2 febbraio 2026 
    • PORTOGALLO - Martedì 3 febbraio 2026 
    • TURCHIA -  Venerdì 6 febbraio 2026 
  • Pubblicità
    Pubblicità
0